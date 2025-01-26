Сьомі "перевибори Лукашенка": скільки відсотків намалював собі диктатор для перемоги

Так звана "ЦВК" Білорусі звітує про рекордну явку. А Лукашенко "зовсім неочікувано" знову перемагає.

Сьогодні, 26 січня, у Білорусі самопроголошений президент Олександр Лукашенко, що керує країною вже понад 30 років, проводить уже сьомі так звані "перевибори" самого себе.

Як не дивно, Лукашенко у списку – не єдиний "кандидат". Щоправда, реальні опозиціонери в Білорусі – або давно у в'язниці, або втекли від репресій закордон. Крім диктатора у "виборчому бюлетені" вказані: Олег Гайдукевич – голова білоруської ЛДПР, Сергій Сиранков – перший секретар ЦК Компартії Білорусі, Олександр Хижняк – голова Білоруської партії Праці та справедливості, колишній депутат Ганна Конопацька.

Гайдукевич та Сиранков раніше вже заявляли, що не сумніваються у перемозі Лукашенка на "виборах" і висловили про свою підтримку диктаторові.

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Так звана "ЦВК" Білорусі звітує про рекордну явку і запевняє, що станом на 18:00 на "виборах Лукашенка" проголосували 81,50% білорусів. Не очікуючи завершення, "ЦВК Білорусі" повідомила, що так звані "вибори" можна вважати такими, що відбулися.

Станом на 19:00 (20:00 за Мінськом) у Білорусі заявили про "завершення голосування". Зазначається, що "виборчі комісії розпочали підрахунок голосів". Очевидно, інтриги не буде - потрібно дочекатися, скільки ж відсотків перемоги "намалюють" Лукашенкові цього разу.

За попередніми даними так званого "екзитполу Білоруського комітету молодіжних організацій", Олександр Лукашенко "намалював" собі приголомшливий переможний результат. Стверджується, що за диктатора "проголосували" 87,6% виборців. Звісно, що у ці цифри ніхто в цивілізованому світі не вірить і не визнає Лукашенка легітимним президентом. Окрім хіба що авторитарних режимів РФ, Ірану, Північної Кореї тощо.

Інші "кандидати" набрали:

за Олега Гайдукевича проголосувало – 1,8% опитаних;

за Сергія Сиранкова – 2,7% голосів опитаних виборців;

за Ганну Канопацьку – 1,6%;

за Олександра Хижняка – 1,2%,

проти всіх – 5,1%.

Зазначається, що в "опитуванні" взяли участь близько 12 тис. білорусів на 320 дільницях. Підтвердити ці цифри з незалежних джерел не можна.

Нагадаємо, що 70-річний Олександр Лукашенко має намір переобратися на сьомий термін. Він керує країною із 1994 року. 2020 року, після його перемоги на попередніх "виборах" десятки тисяч білорусів вийшли на акції протесту. Силовики з особливою жорстокістю розігнали мітинги, тисячі людей опинилися за ґратами, ще більше були змушені емігрувати з країни.

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