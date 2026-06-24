Сонце зникне з неба на понад 2 хвилини: Європа стане свідком рідкісного небесного явища

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

Реклама

Мешканці та гості Арктики, Гренландії, Ісландії, Іспанії та частково Португалії зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Це астрономічне явище стане першим подібним для Ісландії з 1954 року та для Іспанії з 1905 року.

Про це пише Forbes.

Повне сонячне затемнення — коли воно відбудеться

Повна фаза затемнення триватиме до 2 хвилин 18 секунд 12 серпня. Причому найдовша тривалість очікується поблизу Ісландії. Окрім рідкісного вирівнювання Місяця та Сонця, 12 серпня також припадає на пік метеорного потоку Персеїди. Астрономи зазначають, що збіг цих подій створює унікальні умови для спостереження.

Реклама

Для безпечного спостереження за явищем фахівці наполегливо радять суворо дотримуватися правил захисту зору. Під час часткових фаз затемнення обов’язково слід використовувати спеціальні окуляри або сертифіковані сонячні фільтри.

Без захисту дивитися на сонце дозволяється лише в момент повного затемнення, коли місяць повністю перекриває сонячний диск, що дозволяє неозброєним оком побачити зовнішню атмосферу Сонця — корону. Одразу після завершення фази повного затемнення необхідно негайно повернутися до використання захисних засобів.

Де спостерігати сонячне затемнення

Найкращі умови для спостерігачів очікуються на західному узбережжі Ісландії (півострови Снайфедльснес та Рейк’янес) та у північних регіонах Іспанії, зокрема:

Гренландія: Скорсбі-Сунд.

Ісландія: Рейк’явік, півострів Снайфедльснес.

Іспанія: Ла-Корунья, Леон, Бургос, Сарагоса, дельта річки Ебро та острів Майорка (Сан-Ареналь).

Повне сонячне затемення — що відомо

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, закриваючи сонячний диск. Хоча це явище трапляється на Землі приблизно кожні 16 місяців, для конкретної точки на планеті воно є надзвичайно рідкісним. У континентальній Європі повного затемнення не спостерігалося з 1999 року.

Реклама

Водночас у більшості країн Європи, північно-західній Африці, Канаді та північних штатах США це явище буде помітне лише як часткове сонячне затемнення.

Нагадаємо, у 2027 році відбудеться унікальне сонячне затемнення, що триватиме рекордні 6 хвилин і занурить у темряву три континенти. За своєю тривалістюце затемненні стане найдовшим у XXI столітті.

Новини партнерів