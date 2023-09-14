Соратник Орбана кинувся зі звинуваченнями на Україну: що відомо

Очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш поклав відповідальність за високу інфляцію в країні на Україну.

Про це з посиланням на Гуйяша, повідомляє Reuters.

Угорщина звинуватила Україну у п'ятикратному зростанні цін на постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Гуйяш заявив, що через зростання плати за транзит нафти у серпні в країні зросли ціни на бензин, а загальний рівень інфляції підвищився на 0,5%.

"Головна причина інфляції полягає в тому, що нам доводиться платити за постачання палива вп'ятеро більше. Підвищення Україною плати за транзит суперечить усім нормам", - цинічно додав він.

Нагадаємо, нещодавно Гуйяш зробив скандальну заяву про гарантії Росії і НАТО без України. З його слів, у Будапешті вважають, що Україна не деокупує захоплені території.

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