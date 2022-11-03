Соратник Путіна розповів про "підступні наміри англосаксів” щодо російського етносу

Секретар російського Радбезу вкотре проголосив тезу про “один народ”, який "вороги Росії" намагаються роздробити та знищити.

У четвер, 3 листопада, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який є одним із найближчих соратників Путіна і його ймовірним наступником, заявив, що Україну використовують “англосакси” для “дроблення російського етносу”, а головна мета цих міфічних ворогів Росії - “його повне викорінення".

Як повідомляє російське агентство РИА "Новости", таку заяву він зробив під час зустрічі секретарів радбезів країн СНД у Москві

Представник держави-агресора вкотре повторив тезу про те, що "росіяни й українці завжди були єдиним і нероздільним народом зі спільною культурою і долею".

Зруйнувати цей “один народ”, за твердженнями Патрушева, вирішили “англосакси”.

“Англосакси намірилися не просто підготувати плацдарм для чинення тиску на нашу країну, а й створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу з метою його повного викорінення", - заявив соратник Путіна.

Революцію Гідності 2014 року він традиційно для кремлівської риторики назвав “державним переворотом”, який буцімто мав на меті прискорено трансформувати Україну в так звану "Анти-Росію".

Він також назвав Україну “основним світовим центром ультраправого екстремізму", а чинну українську владу - "маріонетковим режимом".

Нагадаємо, джерела, близькі до верхівки російського керівництва, стверджують, що саме Микола Патрушев має зараз на Володимира Путіна найбільший вплив з усього його оточення.

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