Соратник Трампа розкритикував ідею мирних переговорів з Путіним

Він заявив, що будь-які мирні пропозиції з боку Заходу будуть сприйняті як ознака слабкості.

Сенатор Майк Раундс, один із головних соратників нового президента США, висловив різку критику ідеї переговорів про мирну угоду між Росією та Україною, заявивши, що Кремлю не можна довіряти, а будь-які мирні пропозиції з боку Заходу будуть сприйняті як ознака слабкості.

Про це він розповів в своїй промові на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі, передає Politico.

"Як би я не хотів вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми можемо обманювати самих себе. [...] Ви вірите, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, як ви думаєте, він зупиниться? Хотів би я сказати, що є легкий вихід, але його немає", - заявив Раундс.

Він наголосив, що його коментарі не відображають офіційну позицію майбутньої адміністрації Трампа. Водночас ці заяви виявляють проукраїнські настрої, які мають широку підтримку серед республіканців у Сенаті, попри те що MAGA переконати Трампа скоротити військову допомогу Україні після його приходу до влади в січні.

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Ці слова пролунали після критики Ганни Гопко, лідерки українського громадянського суспільства та ексдепутатки, яка висловила розчарування повільністю США у передачі зброї та послабленні обмежень на її використання.

"Я просто так засмучений тим, що ми не змогли забезпечити їх усім необхідним обладнанням і всіма системами зброї, які їм потрібні, щоб відповісти на абсолютну тиранію, що йде з боку Росії. Мені цікаво, чому ми не зробили швидше, ніж ми зробили", - заявив Раундс.

Нагадаємо, стало відомо, кого Трамп планує зробити міністром фінансів США.

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