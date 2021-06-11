Соратника і директора фонду Навального оголошено в розшук: що відомо

Жданов залишив Росію і наразі перебуває в Литві.
Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК, визнаний в РФ екстремістською організацією і іноагентом - Ред.) Іван Жданов оголошений в розшук.
Про це у п'ятницю, 11 червня поінформував російський "Інтерфакс".
Зазначається, що картка Жданова з'явилася в базі розшукуваних осіб МВС РФ, в ній уточнюється, що він "розшукується за статтею КК".
Нагадаємо, що Жданов залишив Росію і наразі перебуває в Литві. Він фігурує в декількох кримінальних справах, порушених в РФ, зокрема у справах про шахрайство і створення громадської організації, діяльність якої пов'язана з насильством.
Раніше в червні Мосміськсуд задовольнив позов прокуратури Москви про визнання екстремістськими організаціями , а також про заборону діяльності та ліквідації заснованого Олексієм Навальним ФБК, Фонду захисту прав громадян (ФЗПг, визнаний в РФ іноагентом) і "Штабів Навального".