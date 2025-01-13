Соратники Трампа у Конгресі підготували законопроєкт "про купівлю Гренландії" – Fox News

Якою б абсурдною не здавалася ідея покупки Гренландії Штатами спочатку, схоже, в Конгресі США взялися всерйоз за план Трампа.

Соратники новообраного президента Дональда Трампа з Палати представників Республіканської партії розробили законопроєкт, що має надати юридичні повноваження Дональдові Трампу для купівлі Гренландії.

Про це передає Fox News.

Згідно з копією тексту, отриманою, законопроєкт має назву "Повернімо Гренландії велич" (Make Greenland Great Again Act). Його запропонував конгресмен від штату Теннессі Енді Оглс разом із десятьма однопартійцями.

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Відповідно до документу, президент США зможе одразу після інавгурації почати переговори з Данією про купівлю Гренландії. Не пізніше, ніж через 5 календарних днів після досягнення угоди з Королівством Данія щодо придбання Гренландії Сполученими Штатами, президент США повинен передати у відповідні комітети Конгресу угоду, включаючи всі відповідні матеріали та додатки.

"Останні чотири роки Джо Байден бив нашу репутацію паяльною лампою, і ще до того, як вступити на посаду, президент Трамп каже світові, що "Америка перш за все" повернулася. Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не залишатимуться на задньому плані, і республіканці в Палаті представників готові допомогти президенту Трампу досягти успіху для американського народу", – каже Енді Оглс.

Оглс стверджує, що придбання Гренландії "є важливим для національної безпеки США".

Нагадаємо, 23 грудня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що володіння і контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для Сполучених Штатів.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде різко відреагував на слова Трампа і наголосив, що вони не продаються.

ЗМІ стало відомо, що Данія всерйоз занепокоєна намірами Трампа щодо Гренландії. На тлі скандальних заяв Трампп, уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

7 січня син обраного президента Дональд Трамп — молодший прибув до Гренландії.

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