Росія / © Reuters

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У Москві колишнього першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова, який був одним з найближчих соратників ексміністра Сергія Шойгу, засудили до десяти років колонії суворого режиму у справі про корупцію, розкрадання бюджетних коштів і відмивання грошей. Крім ув’язнення, йому призначили штраф у розмірі 500 млн рублів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на російські ЗМІ.

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Вирок Цалікову виніс Замоскворецький суд Москви. Колишнього посадовця взяли під варту безпосередньо в залі суду. До цього, після затримання на початку березня, він перебував під домашнім арештом.

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За версією Слідчого комітету РФ, 70-річний Цаліков створив злочинну спільноту, учасники якої у 2017–2024 роках займалися розкраданням бюджетних коштів, легалізацією незаконно отриманих грошей і хабарництвом. Суд визнав його винним у 12 епізодах розтрати.

Мільярди на армійському обмундируванні та хабарі

Як пише російське видання «Коммерсант», центральним епізодом справи стало розкрадання близько 6,6 млрд рублів під час постачання речового майна для російських військових через акціонерне товариство «Воєнторг».

За даними слідства, за 12 державними контрактами Міністерство оборони РФ закуповувало армійське обмундирування за цінами, завищеними на 30–40%. Частину коштів, за версією обвинувачення, привласнили учасники злочинної схеми.

Крім того, слідство встановило, що Цаліков отримував хабарі в різних формах. Зокрема, йому нібито оплатили ремонт будинку вартістю 9 млн рублів і передали мотоцикл за 2,2 млн рублів.

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Раніше Нікулінський суд Москви за позовом Генеральної прокуратури РФ постановив конфіскувати на користь держави майно Цалікова та пов’язаних із ним осіб загальною вартістю 5,5 млрд рублів. До переліку активів увійшли приміщення в московському бізнес-центрі Sugar Factory, земельна ділянка в Домодєдово, а також нерухомість у районах Хамовники та Міщанський у Москві.

12 років у Міноборони та зв’язки із Шойгу

Як зазначає The Moscow Times, Цаліков працював із Сергієм Шойгу ще за часів його керівництва Міністерством надзвичайних ситуацій Росії. Згодом він обіймав посади в уряді Московської області, а потім перейшов до Міністерства оборони.

У військовому відомстві Цаліков пропрацював 12 років і залишив посаду у 2024 році після відставки Шойгу. Після цього він став депутатом Верховного хуралу Республіки Тива — рідного регіону колишнього міністра оборони.

20 березня 2026 року Цаліков достроково склав депутатські повноваження.

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Чистки в оточенні Шойгу

Кримінальні переслідування колишніх високопосадовців російського Міністерства оборони активізувалися навесні 2024 року. Відтоді фігурантами корупційних справ стали низка чиновників, які працювали в команді Сергія Шойгу.

Зокрема, колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова засудили до 13 років колонії за розтрату понад 4 млрд рублів. Інший ексзаступник міністра Павло Попов отримав десять років ув’язнення у справі про розкрадання та хабарництво.

Колишнього начальника Головного управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова засудили до 12 років колонії, а ексзаступника начальника Генерального штабу Вадима Шамаріна — до семи років.

Ще один колишній заступник міністра оборони Дмитро Булгаков перебуває під арештом у справі про шахрайство.

Нагадаємо, раніше у Москві затримали керівника регіонального осередку Комуністичної партії РФ у Республіці Комі, колишнього депутата Державної думи Олега Михайлова. Його звинувачують у «виправданні тероризму», за цією статтею йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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