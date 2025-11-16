Соратниця Трампа звинуватила його у приховуванні справи Епштейна

Маджорі Тейлор Грін / © bigkyiv.com.ua

Колишня союзниця президента Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін виступила з новими звинуваченнями на його адресу після того, як він розкритикував її в соцмережах.

Про це вона повідомила в суботу у соцмережі X.

«Через справи Епштейна я піддаюся нападкам з боку президента Трампа. Це справді змушує замислитися над тим, що ж міститься в цих справах і хто та яка країна чинить на нього такий сильний тиск», — зазначила Грін.

Політикиня уточнила, що прощає президента й «молитиметься за те, щоб він повернувся до своїх первинних обіцянок, даних рухові MAGA».

Трамп, своєю чергою, не стримувався у відповідях і продовжив критикувати свою колишню соратницю. У суботу він опублікував допис у Truth Social, у якому назвав Грін зрадницею та знову звинуватив її у схильності до «лівацтва», обігравши її прізвище.

«Легковажна конгресвумен Марджорі Тейлор Бура (зелена трава стає бурою, коли починає гнити!) зрадила всю Республіканську партію, коли перейшла на лівий фланг, кепсько виступила в жалюгідній програмі The View (на телеканалі ABC, — ред.) і стала фальшивою республіканкою, якою вона завжди й була, як ми всі знаємо», — написав президент.

У своєму дописі він також навмисне спотворив її ім’я, замінивши слово «Тейлор» на співзвучне Traitor — «зрадник».

«Марджорі „Зрадниця“ Грін — ганьба для нашої великої Республіканської партії!» — наголосив Трамп.

Раніше повідомлялося, що слідчі Конгресу США оприлюднили листи покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, в яких він намагався встановити контакт із російськими дипломатами, пропонуючи їм інформацію про президента США Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що демократи Палати представників США оприлюднили новий масив електронних листів покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.