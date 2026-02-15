"Сором зник": Обама жорстко розкритикував Трампа через принизливе відео

Барак Обама / © Getty Images

Барак Обама розкритикував відео, опубліковане на сторінці Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, у якому його та Мішель Обаму зобразили у вигляді мавп. Водночас експрезидент прямо не згадав імені Трампа.

Про це Обама сказав в інтервʼю BBC.

За словами Обами, “більшість американців вважає таку поведінку глибоко тривожною”. Він наголосив, що поняття сорому й пристойності, якими раніше керувалися державні службовці, нині фактично зникли.

“У соціальних мережах і на телебаченні розгортається клоунське шоу. І, здається, більше немає жодного сорому в людей, які раніше вважали, що посада вимагає певного порядку, пристойності та поваги”, — зазначив Обама.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовився вибачатися за публікацію скандального відео у Truth Social, у якому Барак Обама та його дружину Мішель Обама зобразили у вигляді мавп. Трамп підтвердив, що ролик видалили з платформи, пояснивши це тим, що “деяким людям не сподобалося зображення”.

