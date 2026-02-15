ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
914
Час на прочитання
1 хв

"Сором зник": Обама жорстко розкритикував Трампа через принизливе відео

Експрезидент заявив, що в американській політиці зникають норми сорому та пристойності.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Барак Обама

Барак Обама / © Getty Images

Барак Обама розкритикував відео, опубліковане на сторінці Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, у якому його та Мішель Обаму зобразили у вигляді мавп. Водночас експрезидент прямо не згадав імені Трампа.

Про це Обама сказав в інтервʼю BBC.

За словами Обами, “більшість американців вважає таку поведінку глибоко тривожною”. Він наголосив, що поняття сорому й пристойності, якими раніше керувалися державні службовці, нині фактично зникли.

“У соціальних мережах і на телебаченні розгортається клоунське шоу. І, здається, більше немає жодного сорому в людей, які раніше вважали, що посада вимагає певного порядку, пристойності та поваги”, — зазначив Обама.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовився вибачатися за публікацію скандального відео у Truth Social, у якому Барак Обама та його дружину Мішель Обама зобразили у вигляді мавп. Трамп підтвердив, що ролик видалили з платформи, пояснивши це тим, що “деяким людям не сподобалося зображення”.

Також раніше ексглава Білого Дому Обама розповів деякі деталі про Зону 51, яка часто фігурує у конспірологічних теоріях про позаземне життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
914
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie