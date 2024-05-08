Сороміцькі таємниці Трампа: порнозірка приголомшила сенсаційними секретами про хтиві зв'язки з експрезидентом

Порнозірка Стормі Деніелс розповіла, що познайомилася з Трампом у липні 2006 року під час рекламного турніру з гольфу на озері Тахо, штат Невада.

Свідок у справі Трампа порнозірка Стормі Деніелс на суді розповіла про першу зустріч та секс із колишнім президентом США, якого обвинувачують у прихованій виплаті їй грошей за мовчання.

Про це пише The Wall Street Journal.

Знайомство з Трампом

Деніелс розповіла, що познайомилася з Трампом у липні 2006 року під час рекламного турніру з гольфу на озері Тахо, штат Невада. На той момент їй було 27 років, а Трампу — 59. Він був успішним бізнесменом у сфері нерухомості, а також ведучим реаліті-шоу “Учень”. Також він був одружений на своїй нинішній дружині Меланії Трамп.

За словами Деніелс, вона не була глядачкою “Учня”, але запам’ятала Трампа з його рекламних роликів і виступів на змаганнях з професійного реслінгу.

Вечеря у готельному номері

Як зазначила акторка, Трамп назвав її “розумницею”, а згодом підіслав охоронця, щоб запросити на вечерю, але вона відмовилася. Та після переконань піарника вона погодилася на запрошення бізнесмена й прийшла до його готельного номера. Трамп, за словами Деніелс, зустрів її у шовковій або атласній піжамі. Вона пожартувала, що в цій піжамі він схожий на засновника Playboy Г’ю Гефнера, і Трамп переодягся.

За обіднім столом Деніелс розповіла Трампу, як зростала в бідності у Луїзіані та як потрапила у сферу для дорослих, пройшовши шлях від порноакторки до сценаристки й режисерки.

За її словами, Трамп був зарозумілим і перебивав її, а потім змусив її відлупцювати його журналом. Після цього, як зауважила Деніелс, розмова покращилася. Бізнесмен переконував, що Деніелс повинна взяти участь у його телешоу і казав, що вона нагадує йому його доньку Іванку.

Деталі скандальної історії

Далі порнозірка розповіла, що, випивши дві пляшки води під час розмови з Трампом, вона попросилася в туалет, а коли вийшла, то побачила бізнесмена на ліжку у футболці та боксерських шортах. Каже, що це її налякало.

“Тоді у мене був той момент, коли я відчула, що кімната закрутилася на повну. І я відчула, як кров покидає мої руки та ноги, майже так, ніби ти занадто швидко встаєш… Тому що намір досить зрозумілий — хтось у спідньому на ліжку позує вам”, — згадує вона.

Деніелс стверджує, що Трамп “встав між нею та дверима, і погрожував”. Коли вона попросила звільнити прохід, Трамп нібито відповів: “Я думав, що ми до чогось прийдемо, ми розмовляли”.

Як додала акторка, вона не пам’ятає багатьох подальших подій, наголосивши: “Я думаю, що я втратила свідомість”. Хоча зауважила, що не була під дією наркотиків або алкоголю.

“Я дивилася на стелю і не знала, як я туди потрапила”, — пригадала акторка стан після сексу.

Деніелс, яка поза залою суду розповіла про те, що зазнала сексуального насильства в дитинстві, сказала, що її збентежив той факт, що вона дозволила інтимній близькості тривати: “Мені було соромно, що я не припинила це і не сказала «ні»”.

Вона також зазначила, що вона обговорювала з Трампом його дружину Меланію, але той сказав їй, що вони спали в різних кімнатах.

Розповідь викликала шквал суперечок у суді, адже те, що вона описала нагадує секс без згоди, а проте Трампа не звинувачують у жодних сексуальних злочинах.

За словами Деніелс, після сексуального контакту Трамп телефонував їй майже щотижня, а іноді вона включала його на гучний зв’язок, щоб його почули її друзі та колеги по акторському складу.

“Ми думали, що це смішно. Десятки, десятки, десятки людей чули, як я з ним розмовляла”, — сказала Деніелс.

Нагадаємо, суддя у кримінальному процесі проти Дональда Трампа за підкуп порнозірки оштрафував його на 1000 доларів за неповагу до суду.

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