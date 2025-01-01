Сотні арештів та десятки спалених авто: в новорічну ніч у Бельгії сталися масові заворушення

Тільки у Брюсселі поліція відреагувала на понад 1700 викликів щодо порушень громадського порядку.

У бельгійській столиці Брюсселі гуляки влаштували масові заворушення та напали на рятувальників. У новорічну ніч поліція зафіксувала понад 1700 інцидентів по всьому місту та заарештувала 159 осіб.

Про це пише Politico.

Правопорушники у Брюсселі спалили десятки авто та напали на рятувальників. Здебільшого заворушення зафіксовані в західних і південних районах Брюсселя, зокрема в комунах Моленбек і Андерлехт.

У пожежній службі Брюсселя повідомили, що внаслідок дій хуліганів знищено щонайменше 60 автівок. А пожежників, які приїхали гасити пожежу, закидали камінням та саморобними "коктейлями Молотова".

"Це було справжнє божевілля. Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали пляшки із запальною сумішшю", – розповів представник пожежно-рятувальної служби Брюсселя Вальтер Дерю.

Заворушення у новорічну ніч були зафіксовані й у другому за величиною місті країни Антверпені. Поліція заарештувала там 49 порушників громадського порядку.

Видання зазначає, що останніми роками подібні заворушення стали звичним явищем у період зимових свят. Минулого року поліція Брюсселя затримала понад 200 правопорушників, а в останні дні 2022 року – 160 осіб.

Нагадаємо, за словами німецької професорки соціології, Новий рік "став простором для насильства". Попри зусилля влади зробити вулиці безпечними, у новорічну ніч жінки та підлітки практично зникли з громадського простору через страх насильства.

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