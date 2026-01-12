Сотні балістичних ракет за мільярди: західна розвідка розкрила ціну угод РФ та Ірану

Іран - Росія

За оцінкою західного чиновника з безпеки, Іран постачив Росії ракети на суму близько 2,7–3 мільярдів доларів для підтримки президента Володимира Путіна у війні проти України.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Контракти між Тегераном і Москвою почали укладати ще з жовтня 2021 року, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У рамках угод Іран поставив сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, близько 500 інших балістичних ракет та приблизно 200 зенітних ракет для систем протиповітряної оборони.

З початку війни Росія та Іран зблизилися, незважаючи на масштабні санкції Заходу проти Москви. За оцінкою, з кінця 2021 року Росія витратила на іранську військову техніку понад 4 мільярди доларів.

Крім ракет, Іран постачав Росії безпілотники-камікадзе “Шахед-136” та поділився технологіями для виробництва аналогічних дронів під назвою “Геран-2”. Контракт на постачання дронів, підписаний на початку 2023 року, оцінюють у 1,75 мільярда доларів.

Міністерства оборони Росії та закордонних справ Ірану не надали коментарів щодо постачання. У самій країні діють обмеження на доступ до інтернету та практично повний інформаційний блекаут.

Згідно з аналітикою, Іран також постачив Росії мільйони набоїв і снарядів, хоча частина військових закупівель ще очікується. Незважаючи на стратегічне партнерство між країнами, угода, підписана у січні 2025 року, не передбачає пакту про взаємну оборону.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану у здобутті свободи.

Водночас Іран попередив, що у разі удару Америки по країні військові США та Ізраїль стануть “легітимними цілями”.