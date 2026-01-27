Десятки будинків знищено: шторм на Сицилії призвів до масштабного обвалу скелі

На Сицилії обвалилася 4-кілометрова ділянка скелі / © скриншот з відео

Італійський острів Сицилія оговтується від наслідків руйнівного шторму «Гаррі». Стихія спровокувала масштабні геологічні руйнування в районі міста Нішемі.

Як повідомляє BBC, ділянка скелі довжиною близько 4 км просто обвалилася після тривалих злив.

Евакуація та руйнування

На місці події утворилась гігантська тріщина, масиви землі сповзли вниз, поглинаючи інфраструктуру.

Ситуація залишається критичною. Зсув стався у неділю, 25 січня, але, за даними місцевих ЗМІ, ґрунт продовжував осипатися і в понеділок.

Евакуація : Понад 1000 місцевих жителів були змушені залишити свої домівки в Нішемі через загрозу подальших обвалів.

Втрати : Зафіксовані численні зруйновані будівлі та розтрощені автомобілі, які потрапили в зону зсуву.

Жертви: Дивом обійшлося без загиблих та поранених.

Оцінка ризиків

Наразі на місці працюють геологічні служби, які намагаються оцінити стабільність ґрунту та ризик подальшого руйнування скелі.

Територія оточена, доступ до небезпечної зони закритий.

Нагадаємо, снігова катастрофа охопила США. По всій території країни сталися масові перебої з електропостачанням. Повідомляється про десятки загиблих, надзвичайний стан у 17 штатах і блекаути.