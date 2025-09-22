Сотні людей збудували "живу піраміду" заввишки у три поверхи: це є рекордом світу

Сотні людей створили найвищу "живу піраміду" у світі (фото) / © guinnessworldrecords

Реклама

В Індії сотні людей встановили новий світовий рекорд, створивши найвищу «живу піраміду», що складається з десяти рівнів. Її висота сягнула 14,73 метра, що майже дорівнює висоті триповерхового будинку.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Цей дивовижний подвиг стався під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді в місті Тане. Традиційно, учасники фестивалю формують «живі» вежі, щоб дістатися до глиняного горщика з йогуртом. Він підвішений високо над землею, символізуючи народження бога Крішни.

Реклама

Команда Kokan Nagar Govinda Pathak спільно з фондом Sanskruti Yuva Pratisthan Trust змогла побити десятирічний рекорд у дев’ять рівнів.

В Індії сотні людей збудували найвищу у світі «живу піраміду» заввишки у триповерховий будинок. / © guinnessworldrecords

На вершині піраміди стояв хлопець у шоломі, якого страхував кран. Хоча він протримався лише кілька секунд і впав, завдяки страховці ніхто не постраждав.

Організатори відзначили, що цей рекорд є не лише демонстрацією фізичної сили та балансу, а й символом командної роботи, дисципліни та давньої традиції. Завдяки цьому досягненню, фестиваль Дахі Ханді отримав міжнародне визнання, що було підтверджено сертифікатом Книги рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, після 10 років рекорд найвищого соняшника нарешті побила гігантська квітка, вирощена на задньому дворі сім’ї з Форт-Вейна, штат Індіана, США. Соняшник виростив Алекс Бабіч (США, народився в Україні) — ландшафтний садівник, продавець насіння та дизайнер садового інвентарю.

Реклама

102-річний Кокічі Акузава з японського міста Маебасі став найстаршою людиною у світі, яка піднялася на гору Фудзі, та зізнався, що секрет його довголіття — у любові до гір.