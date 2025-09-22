- Дата публікації
Сотні людей збудували "живу піраміду" заввишки у три поверхи: це є рекордом світу
Світовий рекорд: в Індії створили найвищу «живу піраміду» з десяти рівнів.
В Індії сотні людей встановили новий світовий рекорд, створивши найвищу «живу піраміду», що складається з десяти рівнів. Її висота сягнула 14,73 метра, що майже дорівнює висоті триповерхового будинку.
Про це пише Книга рекордів Гіннеса.
Цей дивовижний подвиг стався під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді в місті Тане. Традиційно, учасники фестивалю формують «живі» вежі, щоб дістатися до глиняного горщика з йогуртом. Він підвішений високо над землею, символізуючи народження бога Крішни.
Команда Kokan Nagar Govinda Pathak спільно з фондом Sanskruti Yuva Pratisthan Trust змогла побити десятирічний рекорд у дев’ять рівнів.
На вершині піраміди стояв хлопець у шоломі, якого страхував кран. Хоча він протримався лише кілька секунд і впав, завдяки страховці ніхто не постраждав.
Організатори відзначили, що цей рекорд є не лише демонстрацією фізичної сили та балансу, а й символом командної роботи, дисципліни та давньої традиції. Завдяки цьому досягненню, фестиваль Дахі Ханді отримав міжнародне визнання, що було підтверджено сертифікатом Книги рекордів Гіннеса.
