Сотні медиків та соцпрацівників влаштували в Афінах мітинг проти обов'язкової вакцинації

Сотні медиків та соцпрацівників влаштували в Афінах мітинг проти обов'язкової вакцинації

У Греції наразі вже щеплено понад 60% дорослого населення.

Кілька сотень медиків та соцпрацівників влаштували в Афінах мітинг проти обов'язкової вакцинації.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 4 листопада.

Зазначається, що сталося це після того, як грецький уряд анонсував додаткові обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, нещеплених працівників лікарень та соцзакладів погрожують відстороняти від роботи. Цим обурились медичні профспілки.

У Греції натепер щеплено понад 60% дорослого населення. Напередодні там зафіксували майже 7 тисяч нових випадків CОVID-19 – це один з найвищих показників від початку року.

Спалах коронавірусу фіксують і у Нідерландах, де повністю вакциновано понад 84% дорослих. Порівняно з минулим тижнем кількість недужих зросла майже удвічі. То ж від 6 листопада Нідерланди повертають обов'язковий масковий режим у закритих приміщеннях і розширюють кількість закладів, куди пускатимуть лише з ковід-сертифікатом. У Гаазі проти посилення карантину зібрався стихійний мітинг, що завершився сутичками з поліцією. 13 протестувальників затримали.

Новини світу: сотні медиків та соцпрацівників влаштували в Афінах мітинг проти обов’язкової вакцинації

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