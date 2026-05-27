Сотні мертвих акул винесло на пляжі Британії: туристи побачили моторошну картину (фото)

На пляжі Пембрі Кармартеншир викинуло на берег мертвих акул та іншу рибу. / © BBC

Реклама

На пляжах у Великій Британії виявили сотні мертвих акул та іншої риби. Очевидці назвали побачене шокувальним, а екологи припускають, що морські тварини могли опинитися на березі через рибальський прилов або втрачений улов.

Про це повідомляє BBC.

Мертвих акул знайшли на пляжі в Уельсі

Інцидент стався на пляжі Пембрі в Кармартенширі, Уельс. Місцева жителька Полін Морріс гуляла узбережжям зі своїми собаками, коли помітила біля води велику кількість мертвої риби та акул.

Реклама

За словами 65-річної жінки, це було “жахливе видовище”. Вона розповіла, що мертві риби та акули лежали на значній ділянці пляжу й були заплутані у великій сітці.

“Я не знаю, чи вони випали з траулера, чи їх викинули, бо це був не той улов, який був потрібен”, — сказала Морріс.

Вона додала, що побачене настільки її вразило, що після цього їй “зовсім не хотілося їсти рибу”.

Що кажуть екологи

В організації Natural Resources Wales заявили, що повідомлень саме про рибу на пляжі Пембрі їм не надходило. Водночас там припускають, що морські тварини могли бути викинуті або стали частиною втраченого улову.

Реклама

Раніше схожий випадок зафіксували на пляжі Сондерсфут у Пемброкширі. Там також повідомляли про велику кількість мертвих акул.

Представники NRW перевірили цю інформацію, однак на момент огляду тварин на березі вже не було — їх змило назад у море припливом.

За попередніми висновками фахівців, ідеться, ймовірно, про катранів або інших дрібних акул. Ознак забруднення води чи масштабного негативного впливу на довкілля не виявили.

“Найімовірніше, це пов’язано зі скиданням у море рибальського прилову”, — заявили в Natural Resources Wales.

Реклама

Місцеву владу та відповідні служби вже поінформували про інцидент.

Нагадаємо, біля острова Роттнест в Австралії велика біла акула смертельно атакувала 38-річного чоловіка під час підводного полювання.

Новини партнерів