Avon Products, Inc., неопераційна холдингова компанія бренду косметики Avon, що базується у США, оголосила ініціювання про добровільний розгляд у справах про банкрутство округу Делавер для врегулювання своєї заборгованості та зобов’язань за тальком.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Причиною такого рішення стали позови понад 380 людей, які заявили, що тальк у продукції компанії спричиняє рак. Після численних судів у компанії закінчилися гроші.

Директор з реструктуризації Avon Products Філіп Гунд заявив, що компанія вже витратила 225 мільйонів доларів на захист від позовів про заподіяння шкоди здоров’ю і виплату з врегулювання. Тепер компанія не має грошей для подальшого ведення судових процесів або врегулювання цих справ.

У компанії наголосили, що жодна з операцій Avon за межами США не є частиною юридичних розглядів. "На міжнародних ринках бізнес працює як зазвичай, бренд просуває стратегічні ініціативи. API не продавала продукцію в США відтоді, як 2016 року продала свій північноамериканський бізнес, але залишається холдинговою компанією неамериканських операційних підрозділів бренду", - йдеться у повідомленні. Відтак банкрутство не вплине на роботу бренду за межами США.

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Також представники запевнили, що продукція компанії не завдає шкоди. Втім, вони очікують, що кількість позовів "лише зростатиме, якщо не буде остаточного рішення".

Тим часом, компанія Natura & Co, яка базується в Бразилії та придбала Avon 2020 року, уклала угоду про купівлю часток участі в операціях Avon за межами США за 125 мільйонів доларів у формі кредитної заявки, що підлягає аукціону під наглядом суду. Крім того, компанія виділила додаткові 43 млн доларів для фінансування процесу банкрутства та спише 530 млн доларів боргу Avon.

Зауважимо, Avon розкритикували за співпрацю з Росією, яка розв’язала війну в Україні. Компанія набирає нових торгових агентів в РФ і продовжує виробництво в Московській області.

Нагадаємо, чотири компанії, які виготовляють БпЛА, виїхали з України. Цю техніку продаватимуть, а робочі місця, податки, інженери, досвід – все це лишатиметься за кордоном.

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