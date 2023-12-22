Сотні рідкісних та отруйних морських істот викинуло на пляж: "Краще їх не чіпати" (фото)

Пляжники в Індії були приголомшені після того, як сотні надрідкісних і отруйних морських істот кольору індиго викинуло на берег недалеко від Ченнаї після нещодавнього циклону.

Про це пише The News Minute.

Здебільшого це були сині морські дракони, чиї виступи у формі крил надавали їм вигляду бурлескного морського слимака. Вони були перемежовані синіми ґудзиками - дисками, з яких проростали дивні блакитні щупальця, в яких була колонія багатьох організмів. Попри зовнішній вигляд медузи, їх вважають лише далекими родичами.

Сотні отруйних морських істот викинуло на пляж в Індії / Фото: Srivatsan Ramkumar

Це явище було незвичайним з огляду на те, що морські дракони зазвичай мешкають глибоко у воді і їх рідко можна побачити на пляжі.

Як повідомляє Independent, істоти могли опинитися на поверхні внаслідок повені, спричиненої циклоном Мічаунг, який за 48 годин обрушив на штат Тамілнад майже 60 см дощу.

Ченнаї, столиця Таміл Наду, також постраждав від масштабного розливу нафти під час повені, хоча поки що незрозуміло, чи ця катастрофа вплинула на викид синіх тварин на берег. У будь-якому випадку представники дикої природи стверджують, що "краще не чіпати" цих тварин, оскільки вони дуже жалять.

Сотні отруйних морських істот викинуло на пляж в Індії / Фото: Srivatsan Ramkumar

Морський дракон, наприклад, озброєний нематоцистами — крихітними зазубринами з отруйними наконечниками, які він використовує, щоб загарпунити будь-які сторонні тіла, з якими вступає в контакт, як португальська медуза-ман'овар аналогічного кольору.

Вони користуються поганою славою серед місцевих рибалок тим, що спричиняють подразнення шкіри, висипання та біль. І хоча їхня отрута не смертельна, любителям пляжного відпочинку слід триматися подалі, за словами представників дикої природи.

Нагадаємо, під Чорнобилем до фотопастки потрапили вовки, які влаштували двобій. Встановлені у заповіднику камери – не завада і двобоям між членами вовчої зграї, бо треба дотримуватись ієрархії.

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