Сотні тисяч снарядів для України: представник Чехії зробив важливу заяву

Боєприпаси можуть надійти до України вже через декілька тижнів.

Збройні сили України можуть отримати першу партію сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів від низки європейських країн за посередництва Чехії.

Про це у коментарі Bloomberg сказав гендиректор з питань оборонної політики Міноборони Чехії Ян Їреш під час візиту до Вашингтона.

Закупівля боєприпасів відбувається у “третіх країн” низкою європейських країн, які долучилися до ініціативи Чеської республіки. Інформація щодо постачання буде розкрита після прибуття снарядів до України.

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"Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії", — сказав Їреш.

Як повідомлялося раніше, під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим упродовж кількох тижнів. Він закликав європейських партнерів надати фінансову підтримка для того, щоб доставити ці боєприпаси до України.

Європейські лідери обговорили пропозицію Чехії на зустрічі в Парижі в понеділок, 26 лютого. Нідерланди погодилися внести 100 мільйонів євро (109 мільйонів доларів). Уряд у Празі заявив, що також заручився попередніми зобов'язаннями від Канади та Данії, а також інших країн, які не бажають бути ідентифікованими.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання екстреної військової допомоги Україні за рахунок власних запасів американської армії. Цей план зараз на розгляді в Білому домі.

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