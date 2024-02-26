Сотні тракторів заблокували центральну частину міста: фермери влаштували сутичку з поліцією

У центрі бельгійської столиці Брюсселі 26 лютого фермери-страйкарі влаштували сутичку з поліцією. Спершу сотні тракторів заблокували центральну частину міста, а згодом під час протесту почалися сутички аграріїв і поліцейських.

Про це повідомляє DW.

Фермери-страйкарі зібралися у Брюсселі на тракторах та іншій сільгосптехніці. Крім бельгійських, участь у акції взяли також фермери з Іспанії, Португалії та Італії.

Так званий Європейський квартал був заблокований технікою протестувальників. У цьому районі міста розташовано будівлі Єврокомісії та інших європейських інституцій.

Правоохоронці спорудили барикади, щоб тримати страйкарів подалі від офіційних установ.

Що вимагають фермери

Страйкарі протестують проти нинішньої політики ЄС в галузі сільського господарства, зокрема щодо імпорту дешевої агропродукції, особливо з України, й регуляторної політики.

Під час акції вони палили шини й запускали фаєри, а також спробували за допомогою тракторів розібрати поліцейські барикади. На додачу страйкарі розкидали сіно і розливали рідкий гній на дорогах, кидали в поліцію яйця.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу і водомети для гасіння пожеж.

Також цього дня міністри сільського господарства 27 країн-членів ЄС зібралися в Брюсселі, щоб розглянути пропозиції щодо спрощення Спільної аграрної політики ЄС (САП, САР), що викликає багато суперечок.

Європейські чиновники мають на меті запропонувати фермерам більшу гнучкість у питаннях землекористування та перевірок фермерських господарств, щоб отримати фінансування з головного сільськогосподарського фонду блоку. Ще одним кроком назустріч аграріям стало попереднє відкликання суперечливої пропозиції Єврокомісії щодо норми про скорочення використання пестицидів.

Тим часом польські фермери скоїли наймасштабнішу диверсію проти українських аграріїв. Цього разу висипали з восьми вагонів просто на рейки українське збіжжя, зіпсовано близько двох сотень тонн кукурудзи.

Ціна українського зерна надзвичайно висока, зазначив президент Зеленський.

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