Сотні у лікарнях, десятки у реанімаціях: у МОЗ Казахстану назвали кількість постраждалих внаслідок протестів

Масові протести у Казахстані розпочалися у перші дні 2022 року.
У Казахстані під час масових протестів, які сколихнули країну п'ять днів тому, постраждала понад 1 тисяча людей.
Про це повідомив "Хабар 24" з посиланням на дані тамтешнього МОЗу.
Зокрема, у результаті заворушень 400 осіб госпіталізовано, 62 людини перебувають у реанімації.
"Понад тисяча людей постраждали внаслідок масових заворушень у різних регіонах Казахстану, з них майже 400 госпіталізовано, 62 особи перебувають у реанімації", - сказали в ефірі телеканалу.
Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.
Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.
А 6 січня на тлі масових протестів у Казахстані Токаєв дав десять термінових доручень тамтешньому уряду.
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