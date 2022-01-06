Сотні у лікарнях, десятки у реанімаціях: у МОЗ Казахстану назвали кількість постраждалих внаслідок протестів

Сотні у лікарнях, десятки у реанімаціях: у МОЗ Казахстану назвали кількість постраждалих внаслідок протестів

Масові протести у Казахстані розпочалися у перші дні 2022 року.

У Казахстані під час масових протестів, які сколихнули країну п'ять днів тому, постраждала понад 1 тисяча людей.

Про це повідомив "Хабар 24" з посиланням на дані тамтешнього МОЗу.

Зокрема, у результаті заворушень 400 осіб госпіталізовано, 62 людини перебувають у реанімації.

"Понад тисяча людей постраждали внаслідок масових заворушень у різних регіонах Казахстану, з них майже 400 госпіталізовано, 62 особи перебувають у реанімації", - сказали в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.

Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.

А 6 січня на тлі масових протестів у Казахстані Токаєв дав десять термінових доручень тамтешньому уряду.

У Казахстані люди мітингують через підняття цін на газ | Новини світу

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