Сотні йорданців ліванців йдуть до кордону Ізраїлю: їх розганяють газом (відео)

Сотні йорданців та ліванців із прапорами Палестини прямують до кордонів Ізраїлю. Їх намагаються розганяти сльозогінним газом.

Про це пишуть в соцмережах.

На кадрах, які публікують в Мережі, видно, як сотні йорданців та ліванців пересуваються вулицями з прапорами та вигукуючи різні лозунги. Прямують вони до кордонів Ізраїлю. Правоохоронці намагаються розганяти їх сльозогінним газом, але мітингувальників це не зупиняє - вони лізуть на величезний паркан, який стоїть на кордоні.

Тим часом Ізраїль закликав усіх жителів півночі сектора Гази евакуюватись на південь. На евакуацію їм приділяється 24 години. Ізраїль попереджає, що готує наземний наступ, ХАМАС закликає людей ігнорувати його та не евакуюватися.

Сотні йорданців та ліванців йдуть до кордону Ізраїлю

Нагадаємо, що Міжнародна правозахисна організація звинувачує Ізраїль у застосуванні снарядів із білим фосфором.

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