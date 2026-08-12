Сотні загадкових дронів над військовими об’єктами Бундесферу: що відбувається в Німеччині

Бундесвер (ілюстративне фото) / © Bundeswehr

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У Німеччині останніми роками різко зросла кількість повідомлень про безпілотники поблизу об’єктів Бундесверу. Лише за останні роки військові зафіксували кілька сотень ймовірних прольотів дронів.

Про це повідомив представник Оперативного командування Бундесверу у коментарі Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише NTV.

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«Від початку незаконного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість повідомлень про спостереження безпілотників, пов’язаних із Бундесвером, значно зросла», — заявив він.

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За словами представника командування, найчастіше йдеться про поодинокі дрони, однак іноді військові фіксують і цілі групи безпілотників.

У Бундесвері наголошують, що безпекова ситуація в Німеччині та Європі суттєво змінилася. Серед загроз називають дезінформацію, кібератаки, шпигунство та диверсії.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт оголосив про подвоєння чисельності підрозділу федеральної поліції з протидії безпілотникам. В Об’єднаному центрі протидії дронам GDAZ тепер планують збільшити штат зі 150 до 300 співробітників.

Дрони вже неодноразово зривали роботу об’єктів у Німеччині

Один із останніх інцидентів стався в ніч проти 11 серпня в аеропорту Ганновера. Невідомий безпілотник кілька разів з’являвся поблизу летовища, через що його роботу довелося тимчасово обмежувати.

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Спершу дрон помітили близько третьої години ночі над закритою територією логістичної компанії DB Schenker. Після підтвердження загрози частину повітряного руху перевели на іншу злітно-посадкову смугу, однак близько четвертої ранку аеропорт довелося повністю закрити.

Після спроби відновити роботу безпілотник з’явився знову — спочатку над будівлею авіакомпанії TUI Fly, а потім безпосередньо над льотним полем. Це призвело до повторного припинення роботи, перенаправлення вантажного рейсу та затримок інших літаків.

Ще серйозніший випадок стався раніше в аеропорту Лейпциг/Галле. У ніч проти 5 серпня там виявили квадрокоптер із вибухівкою Semtex поблизу українського вантажного літака Ан-124.

За даними Die Zeit, записи камер спостереження свідчать, що дрон навмисно врізався у крило «Антонова», однак вибухівка не спрацювала. Згодом сапери знешкодили її контрольованим підривом.

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Німецькі правоохоронці розслідують інцидент як можливу професійно організовану гібридну атаку та перевіряють версію про причетність іноземної держави або диверсійної групи.

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