Сотня будинків згоріли в масштабній пожежі в чилійському місті

400 людей опинились без житла

Принаймні сто осель згоріло у пожежі, що охопила бідний квартал у передмісті Ікіке на півночі Чилі.

Про це заявив представник президента країни у регіоні Тарапака Мігель Анхель Кесада.

Загасити його не могли кілька годин, пожежники скаржилися - через проблеми з обладнанням, занадто густою забудівлею і тим, що квартал фактично відрізаний від централізованої подачі води.

Місцеві мешканці обурені: квартал забудований нелегально, тож влада давно хотіла його позбутися. Тепер чотирьом сотням людей, що залишилися без даху над головою, пропонують тимчасовий притулок.

Про серйозно постраждалих людей під час пожежі - не повідомляють.

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