Сотня будинків згоріли в масштабній пожежі в чилійському місті

400 людей опинились без житла
Принаймні сто осель згоріло у пожежі, що охопила бідний квартал у передмісті Ікіке на півночі Чилі.
Про це заявив представник президента країни у регіоні Тарапака Мігель Анхель Кесада.
Загасити його не могли кілька годин, пожежники скаржилися - через проблеми з обладнанням, занадто густою забудівлею і тим, що квартал фактично відрізаний від централізованої подачі води.
Місцеві мешканці обурені: квартал забудований нелегально, тож влада давно хотіла його позбутися. Тепер чотирьом сотням людей, що залишилися без даху над головою, пропонують тимчасовий притулок.
Про серйозно постраждалих людей під час пожежі - не повідомляють.
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