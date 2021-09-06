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Сотня ролей та символ французької "нової хвилі": чим запам'ятався легендарний актор Жан-Поль Бельмондо

Сотня ролей та символ французької "нової хвилі": чим запам'ятався легендарний актор Жан-Поль Бельмондо

Associated Press

Найяскравіші ролі, якими запам'ятався актор, – у фільмах "Улюбленець долі", "Жінка є жінка" і "Людина і її собака".

У понеділок, 6 вересня, у віці 88 років помер легендарний Жан-Поль Бельмондо - один з найуспішніших і найвідоміших у світі французьких акторів.

Про смерть актора агентству France Press повідомив його адвокат Мішель Годес. "Певний час він вже погано почувався. Він пішов тихо", - сказав він. Що стало причиною смерті артиста, поки не називають.

Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в родині паризького скульптора Поля Бельмондо і художниці Сари Мадлен Рейно-Річард. Закінчив Вищу національну консерваторію драматичного мистецтва, після цього почав сценічну кар'єру.

© Associated Press
Associated Press

На початку його кінокар'єри Бельмондо піддавався критиці за рішення отримувати гідну оплату за свої ролі та акторський талант. На ці закиди він відповідав так:

"Коли актор успішний, люди відвертаються від нього і кажуть, що він обрав легший шлях, не хоче працювати і ризикувати. Але якби було так просто заповнити кінотеатри, то світ кіно був би в значно кращому стані, ніж зараз".

Усесвітню славу Бельмондо принесла роль у фільмі режисера Жан-Люка Годдара "На останньому диханні" - маніфесті французької "нової хвилі", який вийшов в 1960 році. У кінострічці Бельмондо виконав роль авантюриста Мішеля Пуакара, що ховається від правоохоронців після вбивства поліцейського. Після виходу фільму Бельмондо миттєво став зіркою, а кінокартина досі займає ключове місце в історії світового кінематографу. 

Усього актор зіграв в кіно близько 100 ролей. Бельмондо найбільш відомий своїми ролями у фільмах "Професіонал", "Дві жінки", "Чочара", "Чудовий", "Знедолені", "Людина з Ріо", "Борсалино", "Жінка є жінка", "Знамениті любовні історії", "Злодій", "Доктор Пополь", "Француженка і любов", "Гра в чотири руки", "Одинак" та інші.

Здебільшого актора можна було впізнати за образом молодого бунтаря з чарівною посмішкою. Грав він переважно авантюристів і харизматичних циніків, практично всі трюки в бойовиках виконував сам. Бельмондо працював з такими знаменитими режисерами, як Вітторіо Де Сіка, Луї Маль, Франсуа Трюффо і Клод Шаброль.

Французькі актори Жан-Поль Бельмондо та Ніколь Кальфан / © Associated Press
Французькі актори Жан-Поль Бельмондо та Ніколь Кальфан / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо двічі номінувався на премію BAFTA як найкращий іноземний актор, в 1989 році отримав національну кінопремію Франції "Сезар". У 2011 році йому вручили - Почесну золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а в 2016 році - "Золотого лева" Венеціанського фестивалю за внесок у світовий кінематограф.

До слова, легенда французького кіно встиг завітати й до України на відкриття III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно "Харківський бузок". Тоді у розмові з журналістами він розповів про приємні враження від України і обіцяв повернутися ще раз.

Французькі актори Жан-Поль Бельмондо і Жанна Моро / © Associated Press
Французькі актори Жан-Поль Бельмондо і Жанна Моро / Associated Press

У 2001 році актор переніс інсульт. Йому відняло мову, а тіло не слухалося. Через 7 років реабілітації 74-річний актор повернувся в кіно і зіграв безпритульного у фільмі Френсіса Юстера "Людина та її собака", який вийшов в широкий прокат в 2009 році. Як відгукувався тоді Бельмондо, "на цих зйомках він був щасливий як ніколи". У лютому 2015 року Бельмондо оголосив про завершення своєї кар'єри в кіно.

Бельмондо зі студентських років грав в театрі, а у 2018 році в інтерв'ю Corse matin сказав, що театром більше займатися не буде. "Можна сказати, що кіно - це все моє життя, ми зустрічаємо там незвичайних людей, і публіка завжди ставилася до мене дуже добре, навіть понад те, на що я міг сподіватися. Але я більше не буду займатися театром, мені стало складніше", - пояснював тоді він.

"Я завжди був оптимістом і, думаю, більшу частину часу зберігав хороший характер. Але знаєте, я не боюся кінця. У мене було таке щаслива життя", - зізнавався зірка в тій же розмові.

Жан-Поль Бельмондо на церемонію відкриття фестивалю «Люм’єр» у Ліоні 2013 року / © Associated Press
Жан-Поль Бельмондо на церемонію відкриття фестивалю «Люм’єр» у Ліоні 2013 року / Associated Press

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