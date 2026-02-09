Соціаліст Сегуро перемагає на виборах президента Португалії

Антоніу Жозе Сегуро / © Bloomberg

Реклама

Соціаліст Антоніу Жозе Сегуро перемагає у другому турі президентських виборів у Португалії та отримує мандат глави держави строком на п’ять років.

Про це повідомляє Reuters.

За підсумками голосування Сегуро випередив кандидата від ультраправих сил Андре Вентуру. Як зазначає агентство, після першого туру соціаліст заручився підтримкою впливових представників консервативного табору. Це стало наслідком побоювань щодо популістських і авторитарних рис, які багато хто пов’язує з політичною лінією Вентури.

Реклама

Таким чином Сегуро стає першим президентом Португалії від Соціалістичної партії за останні 20 років. На цій посаді він змінює консерватора Марсело Ребелу де Соузу, який очолював державу два президентські терміни поспіль.

Коментуючи результати виборів, Сегуро заявив, що реакція португальського суспільства свідчить про відданість демократичним цінностям.

«Реакція, яку сьогодні продемонстрував португальський народ, його відданість свободі, демократії та майбутньому нашої країни, природно зворушує мене і наповнює гордістю за нашу націю», — сказав він.

Низка штормів, які накрили Португалію в останні дні, не суттєво вплинула на активність виборців. Явка залишилася приблизно на рівні першого туру, що відбувся 18 січня, хоча через повені в кількох невеликих муніципалітетах голосування довелося перенести на тиждень.

Реклама

За результатами підрахунку 95% бюлетенів, Антоніу Жозе Сегуро набрав 66% голосів виборців. Його суперник Андре Вентура отримав 34%. Водночас цей результат є значно вищим за показник партії Chega, яка на парламентських виборах минулого року здобула 22,8% підтримки.

Раніше повідомлялося, що Україна та Португалія офіційно закріпили намір спільно виробляти морські безпілотники.

Ми раніше інформували, що лідер виборчих перегонів в Угорщині вважає, що партія Орбана досягла «нового рівня мерзенності» через страх втратити владу.