"Совок" повертається: Єрмак назвав 9 країн ЄС, які вже не оформлюють візи росіянам

Уже 9 країн Євросоюзу перестали оформляти туристичні візи для громадян Росії, яка бомбить Україну і вбиває мирних людей.

Більше не приймають від росіян документи на оформлення туристичних віз країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від російських документів на оформлення туристичних віз. "Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли", - написав Єрмак.

Нагадаємо, росіяни скаржаться, що їх масово не пускають до Грузії.

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