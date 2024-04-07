"Союз авторитарних держав": НАТО "стривожене" співпрацею РФ, Ірану, Китаю і КНДР проти Заходу

Як саме НАТО буде протистояти авторитарним державам, генсек Столтенберг не уточнив.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив про загрозу від "союзу авторитарних держав", який співпрацює проти західних демократій.

Про це передає ВВС.

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За його словами, Росія, Іран, Китай і Північна Корея все активніше об'єднують зусилля, надаючи один одному практичну допомогу.

"Китай підтримує російську військову економіку, поставляючи ключову продукцію для оборонної промисловості, а замість цього Москва віддає своє майбутнє в заставу Пекіну", – зазначив Столтенберг.

Водночас, Москва постачає технології Ірану та Північній Кореї в обмін на боєприпаси та військову техніку.

У розмові з журналістами ВВС, Столтенберг визнав, що НАТО довелося працювати з іншими країнами, за межами своєї географічної спільноти, такими як Японія і Південна Корея, щоб "протистояти цьому союзу авторитарних держав, що став сильнішим".

Водночас, він висловив упевненість у тому, що країни НАТО ухвалять рішення щодо довгострокової угоди про фінансування України до липня, коли відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, нам потрібно підтримувати Україну протягом багатьох років, зміцнювати її оборону для стримування майбутньої агресії", – сказав генсек НАТО.

Також він визнав, що Україні зрештою доведеться піти на поступки Росії, проте Київ самостійно має вирішити, на які компроміси готовий піти.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні.

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