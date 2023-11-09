Путін прибув до Астани на зустріч з Токаєвим та Раїсі

Поїздка Путіна до Казахстану відбувається через тиждень після візиту президента Франції Еммануеля Макрона.

Російський диктатор Володимир Путін у четвер, 9 листопада, здійснив візит до Астани. Там він планує зустрітися з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим.

Про це пише видання The Manila Times.

Як стало відомо, Путін прибув до Казахстану на тлі відновлення дипломатичного інтересу до регіону. Також планується зустріч із турецьким лідером Реджепом Тайїп Ердоганом та його іранським колегою Ебрагімом Раїсі.

Видання пише, що колишні радянські республіки Центральної Азії прагнуть диверсифікувати свої партнерські відносини, оскільки вплив Москви на регіон, який вона вважає своєю сферою діяльності, зменшився після вторгнення Росії в Україну.

Російський лідер і його казахстанський колега Касим-Жомарт Токаєв високо оцінили відносини між своїми країнами в інтерв'ю напередодні запланованої зустрічі в Астані.

"Наше стратегічне партнерство дійсно спрямоване на перспективу", - сказав Путін, а Токаєв похвалив "союз з багатим минулим і світлим майбутнім".

Через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу, коли Росія загрузла в Україні, інші світові держави інвестують в Центральну Азію, пише The Manila Times.

Китай став головним партнером у всьому регіоні завдяки своїй ініціативі "Один пояс, один шлях" - гігантському інфраструктурному проєкту.

Поїздка Путіна до Казахстану відбувається через тиждень після візиту президента Франції Еммануеля Макрона - і в той час, коли Європейський Союз, Сполучені Штати, Іран і Туреччина прагнуть зміцнити зв'язки з цим регіоном.

Нагадаємо, що голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель порівняв російського диктатора Володимира Путіна та диктатора СРСР Йосипа Сталіна.

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