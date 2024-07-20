Союзники Гарріс почали залучати донорів для підтримки її кандидатури у президенти США - Politico

Союзники віце-президента Сполучених Штатів Камали Гарріс залучають демократів-донорів для фінансування її передвиборчої кампанії на випадок вибуття Джокера Байдена.

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Про це пише видання Politico.

Джерела видання повідомили, що одна з донорських радників Демократичної партії почала збір пожертв від жінок-донорів на підтримку Гарріс, а жіноча організація проводить переговори з донорами, намагаючись забезпечити їй підтримку.

Лідер однієї з жіночих політичних організацій на умовах анонімності заявила виданню, що: "Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї".

Вона зазначила, що організація вже готує листи та повідомленні. Ті, хто зосереджений на підтримці жінок-кандидаток, вже почали планувати, як допомогти Гарріс швидкою демонстрацією сили, підготувавши списки донорів. Частина донорів вже відгукнулась і готова надати гроші.

Крім того, лідер організації зазначила, що донори "вишикуються в чергу, щоб підтримати" Гарріс, "як тільки вона стане потенційним кандидатом". "Ми точно знаємо, що чуємо від усіх наших донорів, що вони хочуть підтримати її", - зазначила вона.

В свою чергу радник з питань донорства заявила, що п'ять донорів уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс. Наразі ці зусилля знаходяться на ранньому етапі і фінансування буде нечітким, якщо в кінцевому підсумку в боротьбі за номінацію візьмуть участь кілька жінок.



Водночас, пише видання, імпульс до зміцнення позицій Гарріс, який підтримують жінки-донори, також свідчить про те, що її позиція як кандидата в якості заміни Байдену є нестабільною. У разі проведення відкритого з'їзду, претендентами на цю посаду можуть стати губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом або губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер. Ньюсом, маючи значні ресурси в Каліфорнії, є потужним фандрейзером та емісаром партії, а Пріцкер — мультимільярдер, спадкоємець статків готелю Hyatt.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сім'я Байдена обговорює, як краще подати його зняття з виборів.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден назвав "більш сприйнятливим" до прохань вийти з передвиборчої гонитви.

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