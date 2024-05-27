Союзники з НАТО не виконують обіцянок, які зобов'язалися робити для України: гучна заява Столтенберга

За останні місяці Альянс не передав нашій державі те, що було обіцяно та потрібно на полі бою.

Союзники з НАТО не виконують обіцянок, які зобов'язалися робити з метою посилення термінових потреб України для захисту у війні, яку розв’язала РФ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, проблема в тому, що за останні місяці Альянс не передав нашій державі те, що було обіцяно та потрібно на полі бою.

“Проблема полягає у тому, що впродовж останніх місяців ми не передали Україні те, що ми пообіцяли. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження нового пакету допомоги. Європейські союзники, які пообіцяли один мільйон боєприпасів, нічого не поставили й близько до цієї кількості боєприпасів до України”, — сказав Столтенберг.

Крім того, в квітні під час зустрічі міністрів оборони НАТО та президента України Володимира Зеленського було наголошено на тому, що нашій державі конче потрібна протиповітряна оборона. Зокрема, передові системи ППО Patriot і SAMP/T.

Водночас “прогалини та затримки” призводять до наслідків в нашій державі. Недостатня кількість боєприпасів, озброєння та ППО впливає на здатність України захищати свою землю.

“Окрім Німеччини, яка передала одну додаткову систему Patriot, союзники не виконали того, що пообіцяли стосовно протиповітряної оборони”, — підкреслив генсек НАТО.

Окремо Столтенберг додав, що зараз термінового потрібно, аби союзники нарощували зусилля для надання підтримки Україні.

Нагадаємо, що в НАТО обговорюють можливість закрити небо на заході України.

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