Союзники НАТО “пошлють єдиний позитивний сигнал” на шляху України до членства — Білий дім

Президент США Джо Байден і союзники НАТО “пошлють єдиний позитивний сигнал” щодо шляху до членства України в НАТО на Вільнюському саміті, заявив Білий дім, але відмовився надати конкретний графік вступу.

Про це пише CNN.

Члени Альянсу “обговорять шлях України до майбутнього членства в НАТО” під час саміту в столиці Литви, заявив 11 липня журналістам радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, намагаючись пом’якшити очікування.

“Як зазначив президент Байден, залучення України до Альянсу зараз, коли ми перебуваємо у Вільнюсі, призведе НАТО до війни з Росією”, — сказав він, пізніше додавши, що Україні ще “потрібно зробити подальші кроки на своєму шляху реформ” до приєднання до Альянсу.

“Але союзники надішлють єдиний, позитивний сигнал щодо шляху України до майбутнього членства в Альянсі”, — зазначив Салліван.

Водночас на брифінгу 11 липня Салліван відмовився назвати конкретну дату приєднання України до НАТО.

“Я не можу назвати певні часові рамки. Я не вірю, що ви станете свідками цього рішення тут”, — сказав він. "З нашої точки зору, це робота Альянсу з Україною, щоб визначити цей шлях реформ, а потім Україні працювати над його реалізацією".

За його словами, лідери у Вільнюсі “продовжують обговорювати сьогодні вранці точний характер процесу щодо шляху України”, який буде опубліковано в рамках комюніке в середу, 12 липня.

В інтерв’ю CNN Байден визнав, що не вірить у те, що в НАТО “є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім’ї НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни”, зазначивши, що стаття 5 НАТО вимагатиме від союзників Альянсу захищати Україну від військового вторгнення Росії.

Байден збирається зустрітися 12 липня з президентом України Володимиром Зеленським у Литві, де двоє лідерів “обговорять, як США — разом із нашими союзниками та партнерами — готові взяти на себе довгострокові зобов’язання, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і стримати майбутню агресію”, — сказав Салліван.

“Україна буде в центрі уваги” протягом усього саміту, сказав Салліван, а 12 липня вперше відкриється нещодавно розпочате засідання Ради Україна-НАТО, щоб обговорити “новий пакет посиленої підтримки для України, поглянути на довгострокові потреби України, а також розширити плани взаємодії України з НАТО”.

Нагадаємо, в литовському Вільнюсі 11-12 липня відбудеться саміт НАТО. За інформацією ЗМІ, Зеленський таки візьме участь у саміті Альянсу, хоча раніше заявляв, що "не хоче їхати туди задля розваги", а чекає на конкретні результати.

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