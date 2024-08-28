Альянс відреагує на нещодавні масовані атаки РФ: підсумки засідання Ради Україна–НАТО

Рада НАТО-Україна зібралася у середу, 28 серпня, після нещодавніх масованих російських авіаударів по українських населених пунктах та інфраструктурі. Союзники рішуче засудили удари Росії по цивільних українцях та підтвердили свої наміри надалі зміцнювати оборону України.

Про це йдеться у пресрелізі Альянсу.

Зустріч у середу відбулася на рівні послів і була скликана на прохання України. Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників через відеозв'язок про поточну ситуацію у сфері безпеки та пріоритетні потреби Сил оборони України.

"Україна продовжує щодня перехоплювати російські ракети й рятувати незліченну кількість життів. Але здатність України підтримувати свою оборону потребує збільшення постачання та більшої підтримки. Після останнього російського нападу союзники підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми маємо продовжувати постачати Україні озброєння та боєприпаси, необхідні їй для захисту від вторгнення Росії. Це є життєво важливим для здатності України продовжувати боротьбу", – заявив під час зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Під час сьогоднішньої зустрічі Ради Україна-НАТО союзники підтвердили свої зобов'язання оголошені ще на липневому саміті:

надати Україні додаткові стратегічні системи ППО, зокрема більше батарей Patriot;

виділити щонайменше 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки у 2025 році;

координувати допомогу в галузі безпеки та навчання для України.

У пресрелізі зазначається, що координацію допомоги візьме на себе нове командування НАТО, яке почне працювати у вересні.

Нагадаємо, приводом для позачергового засідання Ради Україна-НАТО стали масовані атаки Росії 26–27 серпня по цивільному населенню та інфраструктурі України.

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