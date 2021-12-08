Союзники США в Європі готові виступити "єдиним фронтом" проти російських загроз

Лідери європейських країн закликали Росію до деескалації напруженості на українському кордоні і підтвердили підтримку територіальної цілісності України.

Президент США Джо Байден поінформував лідерів європейських країн-союзників про свою розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Під час спілкування з президентом Франції Макроном, в.о. канцлера Німеччини Меркель, прем’єр-міністром Італії Драгі, а також прем’єр-міністром Сполученого Королівства Джонсоном американський президент обговорив серйозні наслідки російських військових дій в Україні та необхідність деескалації та повернення до дипломатії.

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"Лідери наголосили на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також на необхідності знизити напруженість і залучити Росію до дипломатії. Вони погодилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, у тому числі у консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС, щодо скоординованого та всебічного підходу", - йдеться в пресрелізі Білого дому.

Пресслужба британського уряду підтвердила досягнуті домовленості.

“Лідери погодилися, що нещодавні зустрічі G20 та міністрів закордонних справ НАТО були корисними форумами для обговорення цього питання. Вони наголошували на необхідності забезпечення єдиного фронту перед обличчям російських загроз і ворожості”, - повідомили речники прем’єр-міністра Сполученого королівства Бориса Джонсона.

Європейські союзники США також закликали Росію до деескалації напруженості та підтвердили свою рішучу підтримку територіальної цілісності України.

“Прем'єр-міністр зазначив, що Велика Британія продовжить використовувати всі наявні в її розпорядженні економічні та дипломатичні інструменти, щоб запобігти будь-якій агресії Росії проти України”, - запевнили, зокрема, у британському уряді.

Нагадаємо, під час перемовин з Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив чітку позицію щодо вступу України до НАТО. Очільник Білого дому наголосив, що рішення про розширення Альянсу ухвалюють держави-учасники, а не "треті сили", натякаючи на Росію.

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