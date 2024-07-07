Союзники США занепокоєні фізичним станом Байдена - Politico

Нещодавні дебати Байдена та Трампа показали, що в очільника Білого дому може не вистачити сил, щоб перемогти на виборах.

Світові лідери та дипломати, яків готуються до проведення саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня, висловлюють стурбованість тим, що Джо Байдену буде важко перемогти на виборах президента 2024 року.

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Про це пише Politico.

Частина західних політиків виступає за заміну Байдена на іншого кандидата і висловлюють стурбованість тим, що Дональд Трамп може повернутись до Білого дому, що завдасть шкоди альянсу НАТО і підірве військові зусилля в Україні.

Крім того, західні політики стурбовані тим, що нещодавні дебати Байдена та Трампа показали, що в очільника Білого дому може не вистачити сил, щоб перемогти на виборах.

Журналісти пишуть, що провели бесіди з понад 20 людьми, повʼязаними з майбутнім самітом НАТО у Вашингтоні, і багато хто з них висловлював невпевненість щодо кандидатури Байдена ще до проведення дебатів. Тепер Байден повинен продемонструвати, що він не лише готовий до боротьби, а й може подолати політичну кризу.

Один з європейських чиновників заявив, що "Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент (Байден – ред.) старий. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки".

Ще один чиновник з ЄС зауважив: "Ми всі хочемо, щоб Байден отримав другий термін, щоб не мати справу з Трампом знову, але це не дуже обнадіює".

Видання пише, що очільнику Білого дому треба продемонструвати свої лідерські якості на саміті у Вашингтоні. Як господар він не повинен пропустити жодного заходу, який проходитиме за умов сильної спеки.

Союзники США занепокоєні тим, як довго президент Байден зможе підтримувати американську допомогу у сфері оборони Європи, особливо на тлі заяв Трампа, який висловлював скептицизм щодо допомоги союзникам.

"Ми ведемо більше розмов про нашу власну оборону, оскільки, схоже, що Трамп повертається", – сказав після дебатів чиновник з однієї з країн НАТО.

Також деякі союзники незадоволені тим, як Байден сам бачить американське лідерство. Зокрема напоїть те, що він був занадто поступовим у своєму підході до надання зброї та дозволу Києву дозволу завдавати ударів по Росії.

Дипломати кажуть, що зрештою союзники задоволені президентством Байдена, але всіх непокоїть його вік.

Наразі віх більше напоїть не те що Байден почав рано залишати офіційні заходи, або повільніше говорити, а те, що у нього хитке політичну становище, яке може не дозволити йому переобратися на другий строк.

"Мені здається, що йому буде дуже важко продовжувати свою кампанію і залишатися на посаді", – сказав один високопоставлений дипломат ЄС, додавши, що, хоча рішення про його заміну залежить від Демократичної партії, вони повинні "розглянути всі варіанти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім працює над новою зустріччю Байдена із Зеленським.

Крім того, ми раніше інформували, що на саміті НАТО Болгарія запропонує почати мирні переговори з РФ.

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