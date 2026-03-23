Спадкоємний принц Ірану звернувся до Трампа і Беньяміна Нетаньягу із закликом: подробиці

Спадкоємний принц Ірану Реза Пехлеві закликав президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, наголосивши на необхідності зосередитися на знищенні іранського режиму.

Олена Кузьмич
Трамп та Нетаньягу

Трамп та Нетаньягу / © ТСН.ua

Спадкоємний принц Ірану у вигнанні Реза Пехлеві закликав президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу утриматися від ударів по цивільній інфраструктурі Ірану.

Відповідне звернення він оприлюднив 22 березня у соцмережі Х.

Пехлеві заявив, що атаки, спрямовані проти іранського режиму, водночас завдають шкоди об’єктам, які належать цивільному населенню. Він наголосив, що Іран не зводиться лише до Ісламської республіки, а має майбутнє як вільна держава після зміни влади.

За його словами, цивільна інфраструктура є власністю іранського народу та повинна бути збережена для подальшої відбудови країни.

Водночас принц закликав продовжувати тиск на чинний режим, але зосереджуватися саме на його репресивному апараті.

«Іран має бути захищений, а режим — ліквідований. Водночас необхідно зберегти інфраструктуру, яка стане основою для майбутнього країни», — підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться — він погрожує завдати ударів по електростанціях. Атаки почнуться з найбільшої з них.

Крім того, США здіснили атаки на підземний об’єкт на узбережжі Ормузької протоки, з якого відстежували рух танкерів.

Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу, удару буде завдано по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.

