- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
Спадкоємний принц Ірану звернувся до Трампа і Беньяміна Нетаньягу із закликом: подробиці
Спадкоємний принц Ірану Реза Пехлеві закликав президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, наголосивши на необхідності зосередитися на знищенні іранського режиму.
Відповідне звернення він оприлюднив 22 березня у соцмережі Х.
Пехлеві заявив, що атаки, спрямовані проти іранського режиму, водночас завдають шкоди об’єктам, які належать цивільному населенню. Він наголосив, що Іран не зводиться лише до Ісламської республіки, а має майбутнє як вільна держава після зміни влади.
За його словами, цивільна інфраструктура є власністю іранського народу та повинна бути збережена для подальшої відбудови країни.
Водночас принц закликав продовжувати тиск на чинний режим, але зосереджуватися саме на його репресивному апараті.
«Іран має бути захищений, а режим — ліквідований. Водночас необхідно зберегти інфраструктуру, яка стане основою для майбутнього країни», — підкреслив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться — він погрожує завдати ударів по електростанціях. Атаки почнуться з найбільшої з них.
Крім того, США здіснили атаки на підземний об’єкт на узбережжі Ормузької протоки, з якого відстежували рух танкерів.
Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу, удару буде завдано по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.