Спадкоємці Трампа: чи є конфлікт між Венсом та Рубіо

Венс та Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки / © Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс спростував чутки про можливе суперництво з держсектретарем Марко Рубіо на майбутніх виборах президента США у 2028 році.

Про це пише BILD.

У США поширюються чутки, що вже триває боротьба за владу на президентських виборах 2028 року між Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо. Венс відкидає цю ідею та висловлює своє роздратування заголовками: «Мені здається таким дивним, що ЗМІ намагаються створити конфлікт там, де його просто немає», — сказав він.

Ні він, ні Рубіо офіційно не оголосили про свою кандидатуру, але обох вважають фаворитами в американських ЗМІ «післятрампівської ери».

До виборів 2028 року ще близько двох років, але в Америці передвиборча кампанія традиційно починається рано. Президент Дональд Трамп, наприклад, залишається незворушним. Він каже, що йому «не потрібно турбуватися» про те, хто його замінить. І Венс, і Рубіо «фантастичні».

Сам Рубіо чітко заявив у грудні в журналі Vanity Fair: «Якщо Венс балотуватиметься, „він буде нашим кандидатом, і я буду одним із перших, хто його підтримає“.

Венс нещодавно не залишив сумнівів у тому, що вважає себе одним із головних кандидатів. Трамп уже назвав його «найімовірнішим» наступником у таборі партії «Зробимо Америку знову великою».

А як щодо самого Трампа?

Офіційно конституція США забороняє йому балотуватися знову, адже не можна обіймати посаду президента більше двох термінів.

Проте Трамп неодноразово натякав, що може піти і на третій термін, чим здивував американців.

