Спалах COVID та корости: понад 30 українських політв’язнів утримують в СІЗО РФ в антисанітарії

Спалах COVID та корости: понад 30 українських політв’язнів утримують в СІЗО РФ в антисанітарії

У російському СІЗО незаконно утримуються 33 українські політв’язні.

У російському СІЗО в Ростові-на-Дону, де країна-агресор незаконно утримує українських політв’язнів, стався спалах коронавірусу та корости (небезпечного захворювання шкіри).

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на адвоката громадян України.

Вона уточнила, що спалах COVID та корости стався в СІЗО-1 через порушення санітарних норм. У російській установі незаконно утримують 33 українських бранців.

За словами омбудсменки, від початку пандемії COVID-19 вона систематично вимагає від країни-окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту українців у місцях позбавлення волі. Утім, її звернення залишаються без відповідного реагування.

Крім того, від адвокатів Денісова постійно отримує інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я.

Денісова наголосила, що вищевказані дії є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

"Звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також фахову лікарську допомогу, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", — заявила українська омбудсменка.

Вона також зауважила, що підтримка бранців з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на РФ є "вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв'язнів".

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