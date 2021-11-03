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Спалах коронавірусу в Китаї та схвалення Pfizer для дітей в США: п'ять новин, які ви могли проспати

Спалах коронавірусу в Китаї та схвалення Pfizer для дітей в США: п'ять новин, які ви могли проспати

УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У Китаї виявлено 93 нових випадків зараження COVID-19 усередині країни. Читати далі –>
  • Група експертів Центрів з контролю та профілактики захворювань одноголосно рекомендувала серію із двох доз вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років. Читати далі –>
  • Кожні 5 днів в Україні відбуваються напади на журналістів Читати далі –>
  • Всесвітня організація охорони здоров’я підрахувала понад п'ять мільйонів померлих від наслідків COVID-19 з моменту спостереження за поширенням пандемії. Читати далі –>
  • В австрійській армії службових собак тренують шукати коронавірус. Читати далі –>
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