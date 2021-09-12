Спалах коронавірусу в зоопарку США: інфекцію підтвердили у 13 горил, одній з яких 60 років

Спалах коронавірусу в зоопарку США: інфекцію підтвердили у 13 горил, одній з яких 60 років

Горил лікують за допомогою моноклональних антитіл.

У зоопарку Атланти в американському штаті Джорджія щонайменше у 13 західних рівнинних горил підтвердили захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що серед інфікованих опинився 60-річний Оззі, найстаріший самець горили в неволі. У нього спостерігають легкі симптоми.

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Приматів перевірили після того, як співробітники помітили у тварин кашель, нежить і зміну апетиту.

Нині горил, схильних до ризику розвитку ускладнень від SARS-CoV-2, лікують за допомогою моноклональних антитіл. У зоопарку також перевіряють усіх 20 горил, які живуть в чотирьох загонах.

Адміністрація установи вважає, що коронавірус горилам передав співробітник із безсимптомним перебігом захворювання. Водночас повідомляється, що він є повністю вакцинованим, а під час роботи з тваринами використовує маску і рукавички.

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Примати живуть близько одне до одного і ізолювати хворих тварин неможливо, кажуть у зоопарку. Однак, запевняють, доказів того, що горили можуть передавати вірус людям, немає, а відвідувачі у будь-якому випадку перебувають надто далеко, щоб заразитися.

Відомо, що приматів вакцинують ветеринарним препаратом. Окрім того, в зоопарку Атланти проводиться щеплення борнейскіх і суматранских орангутанів, суматранских тигрів, африканських левів і димчастого леопарда.

Раніше американському місті Сан-Дієго штату Каліфорнія SARS-CoV-2 виявили у горил із сафарі-парку. Після цього дев'ятьох людиноподібних мавп вакцинували від COVID-19.

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