Спалахнуло дитяче відділення: в Індії в пожежі у державній лікарні загинуло четверо малюків

Найімовірніше вогонь спалахнув через закорочення.
Пожежа у дитячому відділенні індійської лікарні забрала життя чотирьох малюків, 36 вдалося врятувати.
Про це повідомили в ефірі ТСН.12:00.
Рятувальники кажуть, будівля була у кепському стані. Шпиталь державний, тож коштів на ремонт в адміністрації не було. Окрім того, досить часто ще й бракує належного протипожежного обладнання. Й саме з цих причин подібні трагедії в Індії трапляються регулярно.
Лише за цей рік через пожежі в лікарнях країни загинуло щонайменше 70 людей.
Нагадаємо, у Нігері внаслідок пожежі у школі загинули щонайменше 25 дітей віком 5-6 років. Причина загоряння наразі встановляється, триває розслідування.