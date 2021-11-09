Спалахнуло дитяче відділення: в Індії в пожежі у державній лікарні загинуло четверо малюків

Спалахнуло дитяче відділення: в Індії в пожежі у державній лікарні загинуло четверо малюків

Найімовірніше вогонь спалахнув через закорочення.

Пожежа у дитячому відділенні індійської лікарні забрала життя чотирьох малюків, 36 вдалося врятувати.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.12:00.

Рятувальники кажуть, будівля була у кепському стані. Шпиталь державний, тож коштів на ремонт в адміністрації не було. Окрім того, досить часто ще й бракує належного протипожежного обладнання. Й саме з цих причин подібні трагедії в Індії трапляються регулярно.

Лише за цей рік через пожежі в лікарнях країни загинуло щонайменше 70 людей.

Нагадаємо, у Нігері внаслідок пожежі у школі загинули щонайменше 25 дітей віком 5-6 років. Причина загоряння наразі встановляється, триває розслідування.

Новини світу: в Індії в пожежі у державній лікарні загинуло четверо малюків

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