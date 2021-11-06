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Спалахнув, ніби факел: чоловік загорівся, коли поліцейський застосував електрошокер

Спалахнув, ніби факел: чоловік загорівся, коли поліцейський застосував електрошокер

Associated Press

Попередньо він облив себе рідиною для дезінфекції.

У місті Катскілл (штат Нью-Йорк, США) 29-річний міцевий мешканець прийшов до поліцейського відділку і влаштував там суперечку зі співробітниками. Щоб вгамувати відвідувача, до нього застосували електрошокер, після цього чоловік спалахнув.

Як повідомляє видання The Times Union of Albany, постраждалий перебуває у Медичному центрі Вестчестера у важкому стані.

Попередньо встановлено, що він облив себе рідиною для дезінфікції рук, яка була при вході. Невідомо, чи знали про це правоохоронці, які застосували електрошокер, щоб втихомирити хулігана.

Офіцери поліції, з якими виникла суперечка, не оснащені персональними камерами, але у у приміщенні відділку встановлено камери спостереження. Їхній перегляд повинен допомогти встановити обставини цієї пригоди.

Нагадаємо, раніше електрокар Tesla, який рухався з режимом автопілота, врізався в поліцейську машину на трасі недалеко від центру міста Орландо в штаті Флорида.

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