Спалахнув скандал з американською Adobe, яка продає мапи України без Криму та прапори так званої ДНР (фото)

Цікаво, що Adobe перебуває у переліку технологічних компаній, що висловилися на підтримку України та оголосили про обмеження чи припинення взаємодії з РФ та російськими користувачами. До прикладу, це також зробили Figma, Miro, Sketch.

На Adobe Stock американської компанії, що займається розробкою програмного забезпечення Adobe Systems, продають графічні роботи на теми "ДНР", "ЛНР", окупованих українських регіонів.

Про це повідомив український ілюстратор Максим Філіпенко X (Twitter - ред.).

На зображеннях можна побачити мапу України без Криму, колажі з "прапорами" терористичних організацій тощо.

Adobe, яка продає карти України без Криму та прапори так званої ДНР Фото: Adobe, Максим Філіпенко Х

@Adobe is earning money by selling pro-Russian images on its stock service.



Maps of without Crimea, Donetsk and Luhansk; flags of the territories Russia annexed - they have it all!



But there's more: creators from Russia receive royalties for those images



THREAD pic.twitter.com/BuqEMLzhLu — Maksym Filipenko ️‍ (@MaksymDraws) November 15, 2023

Згідно з умовами платформи, автори та збувальники зображень отримують 33% роялті від продажу.

Adobe, яка продає карти України без Криму та прапори так званої ДНР Фото: Adobe, Максим Філіпенко Х

Повні дані авторів не розкриваються, однак, судячи з імен, це жителі РФ або окупованих українських територій.

Adobe, яка продає карти України без Криму та прапори так званої ДНР Фото: Adobe, Максим Філіпенко Х

Днями спалахнув скандал із німецьким журналістом, режисером-документалістом та письменником Хубертом Зайпелем, який зняв фільм про Путіна та написав про нього дві книги. Він отримав сотні тисяч євро від офшорів, пов'язаних з путінським олігархом Олексієм Мордашовим.

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