Спалах хантавірусу на круїзному лайнері: "нульовий пацієнт" відвідував сміттєзвалище зі щурами

Першою людиною, яка померла від хантавірусу на борту круїзного лайнера MV Hondius, так званим «нульовим пацієнтом» був 70-річний громадянин Нідерландів Лео Шилперурд.

Про це пише видання New York Post.

Шилперурд був орнітологом, який подорожував Південною Америкою разом зі своєю дружиною Мір’ям, яка також померла від вірусу.

Кажуть, що голландська пара захоплюється спостереженням за птахами і наприкінці березня відвідала аргентинське сміттєзвалище, що кишить щурами, в надії побачити рідкісні види патагонських птахів, зокрема білочеревого бекаса.

Нібито сміттєзвалище, розташоване за чотири милі від міста Ушуайя, популярне серед орнітологів саме з цієї причини. Але Гастон Бретті, фотограф і місцевий гід, попередив, що це конкретне місце є «горою відходів, яка сьогодні значно перевищує ліміт, спочатку встановлений владою».

Вважається, що на звалищі живуть довгохвості карликові рисові щури, які, як відомо, є переносниками андського штаму хантавірусу — єдиної відомої форми, що передається від людини до людини.

Лео та Мір’ям Шилперурд піднялися на борт судна MV Hondius лише через кілька днів після відвідування сміттєзвалища. 6 квітня Лео повідомив про лихоманку, головний біль, біль у шлунку та діарею. Він помер на кораблі через п’ять днів.

Мір’ям зійшла з корабля разом з тілом Лео 24 квітня під час запланованої зупинки на острові Санта-Хелена в Атлантичному океані. Вона вилетіла до Йоганнесбурга в Південній Африці та пересіла на рейс KLM, що прямував до Нідерландів, але так і не встигла. Екіпаж визнав її надто хворою для польоту та забрав її з корабля. Вона знепритомніла в аеропорту та померла наступного дня.

Загалом троє людей померли внаслідок спалаху хантавірусу на борту голландського круїзного лайнера, який 1 квітня вирушив з Аргентини.

Відтоді було підтверджено ще п’ять випадків вірусу, пов’язаних з тими, хто перебував на борту судна MV Hondius.

У неділю, 10 травня, лайнер MV Hondius прибув на іспанський острів Тенеріфе, судно стало на якір у порту Гранадилья і стоятиме на максимально безпечній відстані від причалу. Пасажирів доставлятимуть на берег на невеликих човнах, розподіляючи їх за громадянством.

Іспанських громадян доставлять до військового шпиталю та розмістять у спеціальних палатах без доступу відвідувачів. Після прибуття їм проведуть ПЛР-тест, а за тиждень повторять його, повідомляє МОЗ Іспанії. США, Німеччина, Франція, Бельгія, Ірландія та Нідерланди направили літаки для евакуації своїх співвітчизників.

Спалах хантавірусу — що відомо про хворобу

Андський штам хантавірусу дуже рідкісний. Мікробіолог доктор Густаво Паласіос розповів CNN, що за всю історію було зареєстровано лише 3000 випадків.

Це єдина задокументована форма хантавірусу, що передається від людини до людини. Одне дослідження показало, що період зараження пацієнтів становить приблизно день, коли у них підвищується температура. Але вони також виявили, що вірус передається лише через короткочасну близькість до інфікованої людини.

Вірус зустрічається переважно в Південній Америці та має високий рівень смертності, від 20 до 40 відсотків. Він може спричинити хантавірусний легеневий синдром (HPS), який вражає легені. Симптоми починаються через один-вісім тижнів після зараження, і перші ознаки можуть включати: втому, лихоманку, болі в м’язах, головні болі, запаморочення, озноб, нудоту та блювоту, діарею. Пізніші симптоми включають кашель та задишку.

Нагадаємо, хантавірус — смертельно небезпечний вірус, який переносять гризуни та щури. У людей вірус викликає важкі захворювання легень або нирок.

