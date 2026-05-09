Спалах хантавірусу: один із пасажирів побував на весіллі після виходу з лайнера

На лайнері стався спалах вірусу / © Associated Press

Один із пасажирів, який перебував на борту круїзного лайнера MV Hondius в епіцентрі спалаху хантавірусу, зізнався, що відвідав переповнене весілля невдовзі після того, як покинув корабель.

Про це повідомляє Türkiye Today.

Рухі Ченет зіткнувся з бурхливою реакцією громадськості після того, як в Інтернеті почали поширюватися його фотографії з весілля, яке відбулося 3 травня.

«У день, коли я був присутній на весіллі, Всесвітня організація охорони здоров’я не оголосила епідемію хантавірусу», — пояснив він.

Відтоді він перебуває на карантині, але жодних симптомів хвороби не виявляв.

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius

Лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини. Подорож включала відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших місць.

Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік із Нідерландів, а згодом і його 69-річна дружина. Загалом станом на 4 травня було відомо про трьох загиблих на судні.

За даними ВООЗ, на борту лайнера зафіксували хантавірус. Вважається, що перші заражені — літня пара з Нідерландів — відвідували Аргентину, Чилі та Уругвай для спостереження за птахами. Це включало відвідування місць, де водяться види щурів, які переносять вірус Анд.

Загалом на судні перебувають 170 пасажирів та 71 член екіпажу, включно з лікарем.

Оператор корабля MV Hondius та нідерландські посадовці повідомили, що 24 квітня — майже через два тижні після смерті першого пасажира на борту судна — майже 30 людей зі щонайменше 12 різних країн покинули лайнер без відстеження контактів.

Водночас Міністерство закордонних справ Нідерландів оцінило цю кількість приблизно в 40 людей.

Влада Південної Африки також намагається відстежити контакти всіх пасажирів, які раніше зійшли із судна.

Що таке хантавірус

Хантавіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Зазвичай вони поширюються гризунами і не передаються від людини до людини. Переважно поширюються тільки через біологічні рідини та тісний контакт.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром і геморагічну лихоманку з нирковим синдромом.

До ранніх симптомів належать втома, лихоманка і м’язові болі.

До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота, запаморочення.

