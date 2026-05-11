Чіткого протоколу лікування хантавірусів, які зазвичай переносять гризуни, не існує, як і немає широкодоступних вакцин від них. Тому у лікарів на круїзному лайнері MV Hondius були дуже обмежені можливості, аби врятувати тих, хто заразився.

Про це пише The New York Times.

«Це свого роду сигнал тривоги. Наш арсенал інструментів майже порожній», — заявила дослідниця інфекційних захворювань із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі докторка Вайті Арумугасвамі.

Однак перспективні вакцини та методи лікування існують. І деякі з них, за словами експертів, можна було б швидко просунути в розробку, якщо б боротьба з хантавірусом стала пріоритетною.

«Це не повітряно-крапельна, висококонтагіозна вірусна загроза, тому вона не була таким пріоритетом, як запобігання пандеміям», — сказав вірусолог Медичного дослідницького інституту інфекційних захворювань армії США Джей Хупер.

Інші команди науковців мають потенційні вакцини на ранніх стадіях розробки. Наприклад, дослідник хантавірусу з Університету Саскачевану Брайс Ворнер та його колеги вивчають різні підходи, включаючи назальну вакцину, яка, на їхню думку, може викликати сильнішу імунну відповідь у дихальних шляхах.

Але дослідження, яке здійснюється на хом’яках, все ще перебуває на ранніх стадіях, і пошук кандидатів на вакцину проти хантавірусу може бути складним завданням. За словами доктора Ворнера, вченим бракує хороших моделей хантавірусів на великих тваринах, а випадки захворювання у людей досить рідкісні, що ускладнює проведення випробувань.

Наразі основним методом лікування хантавірусної інфекції є підтримуюча терапія, яка може включати додатковий кисень або апарат штучного кровообігу. Лікарі також іноді призначають існуючий противірусний препарат рибавірин.

Інші команди працюють над розробкою терапевтичних методів лікування антитілами, часто використовуючи зразки крові, зібрані у людей, які перехворіли на хантавірус.

Що радять лікарі

Єдиний спосіб захиститися — дотримуватися суворої гігієни.

Лікар Олексій Швед радить ретельно планувати мандрівки, мити руки, використовувати маски під час прибирання забруднених приміщень та негайно звертатися до лікаря у разі появи грипоподібного стану, гарячки чи ураження легень.

«І зараз саме починається літній сезон, прибирання в селах, на дачах, і якраз там можна його зустріти. Він може бути висушений після того, як миші залишили там свої біологічні матеріали. Вірус доволі-таки небезпечний, мається на увазі високий рівень смертності», — зазначив він.

Спалах хантавірусу — останні новини

Лайнер 1 квітня вирушив до круїзу з Аргентини. Внаслідок захворювання, що спалахнуло на борту, померли троє людей — літня пара з Нідерландів і громадянка Німеччини.

ВООЗ підтвердила шість випадків зараження хантавірусом і підозрює ще два на MV Hondius. Двоє британців із підтвердженим діагнозом проходять лікування в Нідерландах та Південній Африці.

Наприкінці тижня лайнер став на якір біля Тенерифе на Канарських островах, де почалася евакуація. Серед членів команди є громадяни України, один із яких залишить судно в межах цього процесу.

Ще четверо громадян України залишаються на судні та продовжують виконувати свої службові обов’язки під час переходу лайнера до порту призначення.

Медикам досі не відомо, як почалося поширення хантавірусу на круїзному лайнері.

За однією теорією, один із пасажирів міг заразитися на сміттєзвалищі на околицях Ушуаї, куди туристи часто приїжджають спостерігати за птахами і де сміття приваблює щурів та мишей.Ушуаї — столиця архіпелагу Вогняна Земля на півдні Аргентини, звідки почав круїз лайнер MV Hondius.

Аргентинські посадовці, які анонімно спілкувалися з деякими ЗМІ, заявили, що це їхня основна гіпотеза. Водночас місцева влада це припущення заперечує.

Хантавірус — це група вірусів, переносниками яких є гризуни. Більшість різновидів не передаються від людини до людини, проте це можливо у разі появи андського штаму, який виявили в кількох пасажирів нідерландського круїзного судна.

