Спалах Еболи / © Associated Press

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У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) не виключають міжнародного поширення вірусу Ебола, спалах якого зафіксували в Демократичній Республіці Конго. Хвороба вже забрала життя понад 5 500 людей.

Про це повідомило видання UNILAD.

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За оприлюдненими даними, кількість інфікованих перевищила 11 тисяч осіб, а рівень летальності сягає майже 50%. Випадки зараження також зареєстрували в Нігерії, Уганді, Кенії та Франції.

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Нинішній спалах, спричинений вірусом Бундібудьйо, вже назвали другим за масштабами в історії Еболи. Водночас інфекція поширюється вдвічі швидше, ніж під час епідемії в Західній Африці 2014–2016 років, жертвами якої стало понад 11 тисяч людей. Вакцини проти цього вірусу наразі немає.

Регіональний директор ВООЗ в Африці Мохамед Джанабі пояснив, що стримувати поширення інфекції заважають нестабільна ситуація, переміщення населення та спалахи захворювання у важкодоступних районах.

За його словами, глобальний ризик наразі залишається низьким, однак можливість поширення вірусу за межі вже уражених країн зберігається.

Джанабі також закликав західні країни та великі фармацевтичні компанії активніше долучатися до боротьби з захворюванням.

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США посилили обмеження через Еболу

Попри відсутність підтверджених випадків зараження у США американська влада запровадила додаткові обмеження на в’їзд для мандрівників із країн, охоплених спалахом.

Від 3 листопада пасажири міжнародних рейсів до США повинні письмово підтверджувати, що протягом попереднього 21 дня не перебували в Демократичній Республіці Конго. За навмисне надання неправдивої інформації загрожують штрафи або ув’язнення.

Які симптоми Еболи

За даними Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC), перші ознаки інфікування зазвичай з’являються через 8–10 днів після зараження. Серед них:

гарячка;

сильний головний біль;

втрата апетиту;

біль у горлі.

Згодом у хворих можуть виникати біль у животі, блювання, діарея та кровотечі нез’ясованого походження.

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Нагадаємо, раніше в Південній Кореї вперше за 10 років зафіксували випадок холери. Медики закликають населення дотримуватися заходів безпеки, вживати лише безпечну воду та ретельно мити продукти харчування.

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