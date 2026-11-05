Спалах смертельної хвороби набирає обертів: у Європі вже є інфікований

Ебола стрімко поширюється / © Associated Press

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Британського медичного працівника, інфікованого вірусом Ебола, евакуюють із Демократичної Республіки Конго до Великої Британії для спеціалізованого лікування.

Про це повідомляє ladbible.

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Пацієнт перебуває у стабільному стані і, як очікується, прибуде до країни в четвер.

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Після прибуття до Британії пацієнта доправлять спеціалізованим автомобілем швидкої допомоги до відділення для лікування особливо небезпечних інфекцій. Інформацію про медичну евакуацію містить офіційний документ, з яким ознайомилися журналісти, які повідомили про це випадок.

Особу пацієнта не розкривають. Медичного працівника направила до ДР Конго гуманітарна організація, щоб підтримати заходи реагування на спалах хвороби. Це перший випадок інфікування громадянина Великої Британії, пов’язаний із поточним спалахом, хоча раніше інфікувалися кілька людей з інших європейських країн.

У Великій Британії від 1976 року зафіксували чотири підтверджені завезені випадки Еболи, тобто випадки, коли хвороба була привезена з-за кордону.

Спалах Еболи — що відомо

Від кінця травня 2026 року у Демократичній Республіці Конго з лікарні через брак їжі та погані умови втекли понад 150 пацієнтів з діагностованою лихоманкою Ебола.

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17 травня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах лихоманки Ебола в Уганді та Демократичній Республіці Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго продовжує набирати обертів. Небезпечна інфекція вже охопила вісім провінцій країни, а кількість загиблих наблизилася до 5 тисяч.

Однією з головних перешкод у боротьбі з епідемією залишається недостатньо розвинена система охорони здоров’я. Як зазначає CDC, у багатьох районах Конго не вистачає медичних ресурсів, аби забезпечити населенню доступ до лікування, лабораторних обстежень, засобів інфекційного захисту та інших необхідних послуг.

Ебола — це складне і смертельно небезпечне захворювання. Зазвичай еболавіруси вражають тварин, переважно криланів (рукокрилих, схожих на кажанів), але під час тісного контакту можуть заразитися і люди.

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Вірус поширюється через біологічні рідини, от як кров і блювання, хоча зазвичай це відбувається тільки після появи симптомів.

Нинішній спалах викликаний вірусом Бундібуджіо — це один із трьох відомих збудників лихоманки Ебола, і він відносно мало досліджений. Досі він викликав лише два спалахи, 2007 і 2012 років.

Першою людиною, яка захворіла під час цього спалаху, за офіційними даними виявилася медсестра. Симптоми у неї проявилися 24 квітня 2026 року, а спалах підтвердили тільки через три тижні.

Оскільки схвалених препаратів проти вірусу Бундібуджіо не існує, лікують переважно симптоми: втамовують біль, поповнюють запаси рідин, забезпечують харчування, запобігають паралельному розвитку інших інфекцій. Допомога на ранньому етапі підвищує шанси пацієнта вижити.

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