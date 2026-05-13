Спалені легені та втрачений зір: жінка влаштувала чоловікові пекло заради 400 тисяч євро

Жінку засудили за спробу вбити чоловіка кислотою

У Німеччині завершився гучний судовий процес над 27-річною Вів’єн Ф., яка з надзвичайною жорстокістю намагалася позбутися свого 32-річного чоловіка Фредеріка. Земельний суд Брауншвейга визнав її винною у замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень і призначив суворе покарання — 12 років в’язниці та 250 тисяч євро компенсації.

Про це пише німецьке видання BILD.

Замах на вбивство через розлучення та страховку

Трагедія сталася в листопаді 2025 року в невеликому містечку Бойхте (земля Нижня Саксонія). За два тижні до нападу Фредерік, який працював доглядальником за літніми людьми, повідомив дружині, що їхній шлюб зруйновано і він подає на розлучення.

Проте Вів’єн мала власні плани. Слідство з’ясувало, що вона потайки уклала договір страхування життя чоловіка. Замість розлучення жінка вирішила вбити його, щоб отримати 400 тисяч євро виплат. На суді Вів’єн намагалася виправдатися, мовляв, чоловік випадково перекинув на себе небезпечну рідину під час сварки у підвалі, проте судді відкинули цю версію як неправдоподібну.

Наслідки ураження мурашиною кислотою

Підстерігши Фредеріка, жінка зненацька вилила йому в обличчя мурашину кислоту. Німецька агенція dpa уточнює, що рідина мала надзвичайно високу концентрацію — 94%, яка миттєво спричинила страшні опіки.

Чоловік дивом вижив, проте його здоров’я зруйноване назавжди. Рогівки обох очей були повністю спалені кислотою, через що він практично осліп. Крім того, у нього відмовила легеня. Фредерік провів кілька днів у штучній комі та переніс загалом 13 складних операцій. Зараз він намагається побудувати життя наново: мешкає з новою дівчиною та виховує двох маленьких дітей від шлюбу із засудженою колишньою.

